Fendace ra mắt sau bao ngày chờ mong từ giới mộ điệu

Không phải lúc nào thế giới thời trang cũng may mắn có hai nhà hợp nhất làm một nhưng khi xảy ra, đó luôn là điều gây chú ý.

Fendi và Versace đã gây chấn động làng thời trang vào năm ngoái khi Donatella Versace và Kim Jones tung ra bộ sưu tập hợp tác “Fendace” thể hiện những gì tốt nhất của cả hai thương hiệu được chia sẻ trong nhiều phụ kiện, giày dép và đồ ready to wear. Chúng ta đã kiên nhẫn chờ đợi để được tận tay sở hữu những thiết kế Fedance và giờ đây, cuối cùng thì sự chờ đợi cũng đã kết thúc.

Fendi và Versace chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập Fendace của họ thông qua một loạt các cửa hàng pop-up và các sự kiện toàn cầu. Kết hợp các yếu tố của cả Versace và Fendi, bộ sưu tập giới thiệu một kiểu dáng mới sáng tạo và sang trọng, kết hợp các yếu tố của Fendi và Versace như nhau.

Các cửa hàng pop up của Fendace sẽ đến mười địa điểm khác nhau trên toàn thế giới. Những người yêu thời trang có thể mua sắm bộ sưu tập ở Dubai, Kuwait, London, Los Angeles, New York, Osaka, Paris, Shenyang và Tokyo. Cửa hàng pop up sẽ là cửa hàng duy nhất giới thiệu toàn bộ bộ sưu tập và sẽ gói gọn sự sang trọng và quyến rũ của Fendace.

Bộ sưu tập mới có thể được nhìn thấy trong hai video chiến dịch kỷ niệm với sự tham gia của các siêu mẫu nổi tiếng như Naomi Campbell, Anok Yai và Adut Akech. Ở những nơi khác, các người mẫu mặc Fendace đầy màu sắc hòa tấu tại một hộp đêm Fendace do Campbell và Kristen McMenamy bảo vệ. Trưng bày các phụ kiện lấp lánh và hàng may mặc sáng tạo, video làm nổi bật sự sang trọng và khả năng mặc của bộ sưu tập.

Versace nói: “Chiến dịch thể hiện tình bạn và năng lượng mà chúng tôi có khi thiết kế bộ sưu tập. Kim là một nhà thiết kế và nhà sáng tạo có tầm nhìn xa. Đối với tôi, Fendace sẽ luôn có nghĩa là tình yêu”. Tình yêu giữa Versace và Fendi ngự trị tối cao trong bộ sưu tập này, tạo ra những bộ sưu tập tuyệt đẹp và sang trọng mà các nhà sưu tập phải có.

