Met Gala 2022: Loạt sao "đại náo" thảm đỏ, choáng ngợp trước những bộ cánh sang trọng

Thứ Ba, ngày 03/05/2022 17:11 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sự kiện thời trang hàng đầu Hollywood Met Gala 2022 đã trở lại với chủ đề "In America: An Anthology of Fashion" khám phá cội nguồn của phong cách Mỹ.

Met Gala 2022 đã trở lại theo đúng kế hoạch vào thứ 2 đầu tiên của tháng 5, sau khi từng bị hủy bỏ vào năm 2020 và được tổ chức vào tháng 9/2021. Được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, sự kiện thời trang hàng đầu Hollywood đã quy tụ những gương mặt đình đám nhất.

Met Gala 2022 mang chủ đề "In America: An Anthology of Fashion", được xem là một cuộc khám phá làng thời trang Mỹ. Sự kiện diễn ra ở 13 phòng cổ của Mỹ trong bảo tàng Metropolitan, giới thiệu các tác phẩm thiết kế của Bill Blass, Brooks Brothers, Lloyd Kiva New, và nhiều người khác.

Trên thảm đỏ, dàn sao sẽ tuân theo quy địnhmà ban tổ chức đưa ra về trang phục - trang phục quyến rũ mạ vàng và cà vạt trắng. Tại sự kiện, dàn sao tham dự được khuyến khích diện những bộ trang phục mang màu sắc từ cuối thế kỷ 19 qua lăng kính hiện đại.

Met Gala vốn là sự kiện thời trang hàng đầu, từ lâu là nơi phô diễn bộ trang phục đáng nhớ nhất trên toàn thế giới. Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng tại thảm đỏ Met Gala 2022.

Bà hoàng thời trang Anna Wintour diện váy sequin trên thảm đỏ.

Gigi Hadid gây ấn tượng với bộ trang phục đỏ gợi cảm.

Billie Eilish "hoài cổ" trong bộ váy Gucci cao cấp với vạt áo ôm sát và tay áo có găng tay bằng bọt biển. Cô cho biết bộ cánh này được làm 100% từ "những chất liệu đã có sẵn" và là thiết kế thân thiện với môi trường.

Emma Chamberlain trong bộ đồ hai mảnh cắt cúp với sự kết hợp hiện đại với phong cách may đo của thế kỷ 19.

Louisa Jacobson đã quen thuộc với chủ đề thời trang này kể từ khi tham gia bộ phim của HBO The Gilded Age được phát sóng từ đầu năm 2022.

Kaia Gerber gợi cảm trong bộ váy của Alexander McQueen

Kim Kardashian và bạn trai Pete Pete Davidson diện thiết kế lịch sự, đơn giản.

Teyana Taylor và Winnie Harlow gây ấn tượng với thiết kế của Iris van Herpen.

Một thiết kế nổi bật khác của Iris van Herpen tại Met Gala 2022, được diện bởi Fredrik Robertsson.

Quannah Chasinghorse.

Janelle Monáe diện một chiếc váy lấp lánh với một chiếc mũ đội đầu.

Sao phim "Riverdale" Camila Mendes.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton cũng có mặt tại Met Gala 2022.

Emily Ratajkowski.

Kylie Jenner gân ấn tượng với bộ trang phục trắng.

Chị em nhà Kardashian diện trang phục theo phong cách khác nhau.

Bà xã Justin Bieber gây ấn tượng đặc biệt tại Met Gala 2022.

Miranda Kerr khoe nhan sắc cực phẩm tại thảm đỏ Met Gala 2022.

