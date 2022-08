Cặp đôi anh em hot nhất làng thời trang

Billie Eilish đã tạo ra một thẩm mỹ quan trọng cho chính mình. Nó từng là những bộ quần áo baggy. Giờ đây, cô ấy đã phần nào lớn lên và trưởng thành hơn về ngoại hình. Tóc vàng và áo corset đồng hành cùng cô trong một kỷ nguyên mới của âm nhạc và thời trang.

Ít được đánh giá cao hơn và ít được công chúng biết đến là lựa chọn của anh trai cô, Finneas, người thường xuyên được phát hiện bên cạnh Eilish trên các thảm đỏ và sân khấu trên toàn cầu. Cả hai làm rất nhiều việc cùng nhau: biểu diễn, viết nhạc, và thăm bố mẹ của họ.

Và có một thứ mà bất kỳ bộ đôi ăn ý nào cũng cần: trang phục phối hợp. Eilish và anh trai của cô kết hợp với kiểu dáng của họ theo nhiều cách khác nhau. Thông thường, một bảng màu duy nhất được họ sử dụng, gắn kết bộ đôi với nhau một cách trực quan. Lần khác, Eilish bước ra trong một trong trang phục hoang dã hơn của cô ấy và Finneas trở lại trong một bộ lễ phục màu đen đơn giản, để em gái của anh ấy thu hút sự chú ý. Trong nhiều trường hợp, cặp anh em này đã mặc những bộ trang phục hoàn toàn phù hợp với nhau, thường là chữ lồng bằng chữ G lồng vào nhau của Gucci. Cả hai đã để cá tính của họ tỏa sáng với những đường cắt và kiểu dáng khác nhau.

Dưới đây là những cách phối trang phục đẹp nhất của cặp đôi này.

Tại buổi ra mắt "No Time To Die", bộ phim Bond mới trong đó Billie có một bài hát, Finneas mặc Armani trong khi Eilish kết hợp với Gucci từ đầu đến chân.

Tại lễ trao giải Grammy năm 2021, hai anh em mặc trang phục Gucci màu hồng phối với mặt nạ đồng điệu.

Eilish và anh trai cô phối đồ đen tại Vanity Fair sau bữa tiệc. Như mọi khi, Eilish tranh thủ diện Gucci cho kiểu dáng này.

Eilish biểu diễn cùng anh trai Finneas của cô tại Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ năm 2020 với trang phục màu khaki.

Eilish và anh trai của cô đã phát hành một màn trình diễn acoustic ca khúc "Your Power" của cô với tông màu trung tính được phối hợp. Tất nhiên, Eilish đã cố gắng mặc một chiếc quần Gucci có chữ lồng để hoàn thiện kiểu dáng.

Đối với màn trình diễn của họ tại Lễ trao giải Grammy năm 2021, bộ đôi đã mặc trang phục màu xanh lá cây với hình thêu. Eilish đi kèm với một chiếc mũ đội đầu bằng ngọc lục bảo để phù hợp với mái tóc màu xanh lá cây của cô ấy.

Bất chấp chấn thương ở chân, Eilish và anh trai của cô ấy vẫn mang trên mình kiểu dáng đẹp nhất của Gucci và biểu diễn tại SNL trong mùa giải 2019.

EIlish và Finneas đã mặc phiên bản màu trắng của trang phục Gucci có chữ lồng cổ điển của họ để trình diễn tại Grammy năm 2020. Đối với một buổi hòa nhạc năm 2019 ở Oregon, Eilish và Finneas mặc toàn bộ trang phục màu trắng. Eilish đi kèm với một họa tiết phun sơn màu cam.

Hai anh em này đã xuất hiện trong chương trình "The Late Show with Stephen Colbert" để biểu diễn ca khúc mới "Your Power" của Eilish trong trang phục màu be được phối cùng kính râm đồng bộ.

