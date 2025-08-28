Sao Việt tôn dáng với quần ống rộng

Quần ống suông rộng là thiết kế phổ biến được yêu thích trong khoảng hai thập niên qua. Ngày càng nhiều người yêu thích kiểu quần này vì thoải mái mà vẫn tôn dáng, dễ áp dụng trong mọi hoàn cảnh.

Trong một sự kiện đầu tháng 8, Hồ Ngọc Hà chọn quần ống suông phối áo polo dệt kim với tông nâu hot nhất năm nay. Trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên nét ấn tượng, thanh lịch nhờ giày mũi nhọn, sơ vin ngay ngắn, dây chuyền dài phá cách.

Khi làm giám khảo Vietnam's Next Top Model 2025, Thanh Hằng cũng nhiều lần chọn quần ống rộng, trong đó có thiết kế màu đen kết hợp áo peplum hạ eo.

Trong chuyến đi nghỉ ở Mỹ, Tăng Thanh Hà diện quần vải, áo gilet cùng mốt dép xấu.

Chiếc quần denim được xé sợi theo trường phái tái cấu trúc phối áo phông Louis Vuitton giúp ca sĩ Amee ghi điểm phong cách.

Người mẫu Khánh Linh thể hiện sự nữ tính, thanh lịch qua quần hoa, tank top và giày cao gót Loewe.

Fashionista Châu Bùi thể hiện phong cách boho bằng áo tay bồng, quần rộng thùng thình.

Trong chuyến đi Hạ Long tháng 6, Diệp Lâm Anh tôn eo nhờ kết hợp áo lệch vai dáng ngắn cùng quần cạp cao.

Thời trang sân bay của Thiều Bảo Trâm phóng khoáng qua áo trễ vai, quần nỉ thể thao và sneakers.

Kỳ Duyên là fan của quần ống rộng với chất liệu đa dạng. Cô thường phối với áo phông, sơ mi freesized tạo nên phong cách unisex.

Đỗ Thị Hà chọn quần đính đá và cardigan trong chuyến đi chơi ở Nhật Bản mùa hè năm nay. Để thêm sang trọng, cô xách túi Kelly cỡ nhỏ màu hồng phấn.

Fashionista Quỳnh Anh Shyn theo đuổi phong cách Y2K với áo thun thể thao, quần xé sợi, đai lưng xích.