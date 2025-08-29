Đánh đổi sau màn trình diễn táo bạo

Khi thần tượng phải hy sinh sức khỏe để tỏa sáng

Trong tập 361 chương trình giải trí Point of Omniscient Interference phát sóng ngày 23/8, Kwon Eun Bi - cựu thành viên IZ*ONE - chia sẻ về hậu trường chuẩn bị cho Waterbomb Seoul 2025.

Màn trình diễn của cô gây “bão” mạng xã hội nhờ sự chuẩn bị chỉn chu cho trang phục bikini gợi cảm. “Tôi muốn mang đến hình ảnh mới trên sân khấu và khán giả đã đón nhận tích cực", Eun Bi thừa nhận.

Kwon Eun Bi đặt ra chế độ ăn kiêng, luyện tập khắc nghiệt để có hình thể đẹp trình diễn ở lễ hội nhạc nước. Ảnh: X.

Phía sau sự nổi tiếng ở lễ hội nhạc nước là sự đánh đổi sức khỏe không hề nhỏ. Chuẩn bị cho sự kiện, nữ ca sĩ áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt chỉ gồm sữa chua và trứng cút. “Bình thường tôi nặng 47-48 kg, nhưng giờ chỉ còn 41-42 kg. Tôi đã sút cân nhiều và đang ăn uống trở lại để hồi phục", Eun Bi nói.

Cường độ luyện tập cao cộng với chế độ ăn thiếu chất khiến cô phải hủy bỏ lịch diễn ở Waterbomb Busan 2025. Quản lý cho biết hai ngày trước buổi diễn, Eun Bi ngất xỉu trong lúc tập vũ đạo. “Bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi tuyệt đối nên chúng tôi buộc phải hủy lịch", anh nói thêm.

Trường hợp của Kwon Eun Bi phơi bày phần nào mặt tối trong ngành giải trí Hàn Quốc, nơi thần tượng thường xuyên phải duy trì cân nặng thấp để đáp ứng tiêu chuẩn ngoại hình khắt khe.

Độc hại từ văn hóa ăn kiêng

Sức ép ngoại hình trong Kpop phản ánh nền văn hóa ăn kiêng đang ăn sâu trong xã hội Hàn Quốc.

Trên thế giới, “diet” (ăn kiêng) thường chỉ chế độ ăn uống hằng ngày, nhưng tại Hàn Quốc, từ này lại gắn liền với việc cắt giảm khẩu phần, nhịn ăn hoàn toàn để giảm cân. Nó còn bao gồm nhiều hoạt động siết cân khác, từ tập luyện cường độ cao đến áp dụng các mẹo giảm cân truyền miệng.

Thực đơn ăn kiêng chỉ với táo, khoai lang và protein của IU từng gây sốt ở Hàn Quốc. Ảnh: Instagram.

Ba sinh viên quốc tế tại Seoul chia sẻ trên Korea JoongAng Daily rằng việc ăn kiêng ở Hàn Quốc phổ biến đến mức khó tránh khỏi. Adelina Korganbek, 19 tuổi, đến từ Kazakhstan, cho rằng nhờ thực đơn phong phú và tiện lợi, việc siết cân tại đây dễ dàng hơn nhiều so với ở quê nhà. Nhiều quán cà phê, nhà hàng sẵn sàng phục vụ bữa ăn ít đường, ít calo, thậm chí ngay cả các sàn thương mại điện tử như Kurly, Coupang hay B Mart cũng bán trọn gói bữa ăn “healthy” (chế độ ăn uống lành mạnh) giao tận nơi.

Không chỉ thực phẩm, văn hóa ăn kiêng còn được thúc đẩy bởi truyền thông. Các “thực đơn thần tốc” thường xuyên lan truyền trên mạng xã hội. Amber Harris, 21 tuổi, sinh viên Mỹ, nhắc đến thực đơn nổi tiếng sau tin đồn một ngôi sao Kpop giảm gần 1 kg mỗi ngày nhờ ăn… táo buổi sáng, khoai lang buổi trưa và protein lắc buổi tối. “Nhiều người đã thử và khoe kết quả lên mạng, khiến nó càng lan rộng. Nhưng đó là biểu hiện điển hình cho sự độc hại của văn hóa ăn kiêng”, Harris nói.

Ngay cả việc đếm calo cũng trở thành thói quen phổ biến, đến mức nhiều nhà hàng ghi rõ năng lượng cho từng món ăn. Một số sinh viên quốc tế đánh giá đây là công cụ hữu ích giúp kiểm soát khẩu phần, song đồng thời cảnh báo nó có thể góp phần tạo ra sự ám ảnh ngoại hình.

Khác biệt văn hóa cũng là một yếu tố. Nicole Bedia, 19 tuổi, đến từ Philippines, nhận xét: “Ở quê tôi, ăn kiêng không phổ biến như vậy. Dù trái cây, rau củ rẻ hơn, nhưng ít ai có thời gian tự chuẩn bị bữa ăn".

Nhiều ý kiến quốc tế cho rằng tại Hàn Quốc, việc đưa ra lời khuyên giảm cân không bị coi là độc hại mà gần như được xã hội mặc định là bình thường. Một khán giả nhận xét: “Tôi sốc khi thấy cân nặng, chiều cao của idol được công khai trên hồ sơ, thậm chí trong phỏng vấn họ còn bị hỏi thẳng về cân nặng. Trong môi trường như thế, idol không nhận ra có vấn đề cũng là điều dễ hiểu".

Người này nhấn mạnh, thần tượng không phải thủ phạm mà là nạn nhân của chuẩn mực sắc đẹp khắc nghiệt. “Điều khiến tôi khó chịu nhất là fan luôn khẳng định idol ‘gầy tự nhiên’, trong khi nhiều người trông như sắp ngất xỉu. Dấu hiệu sụt cân đột ngột do nhịn ăn thể hiện rõ ở da, tóc và cả vóc dáng".

Dù bị chỉ trích, văn hóa ăn kiêng tại Hàn Quốc cũng không hoàn toàn tiêu cực. Một số bạn trẻ quốc tế cho rằng lối sống này giúp người Hàn chú trọng sức khỏe, duy trì chế độ ăn giàu rau xanh, thực phẩm lên men như kimchi và thịt nạc, vốn ít thấy trong nhiều nền ẩm thực khác.