10 cách phối quần lửng 'hack' dáng

Capri - kiểu quần pha trộn giữa legging và bermuda - là xu hướng được đẩy mạnh trong năm nay. Khác với quần lửng thông thường, loại quần này bó sát chân. Để vóc dáng trông thanh mảnh, chân dài hơn, hãy sử dụng quần đen tối giản, cạp cao, đi kèm những món đồ đơn sắc, trung tính.

Theo WWW, một trong những cách mặc được các cô gái ưa chuộng trong mùa hè này là kết hợp áo trễ vai theo mốt "cô gái vắt sữa". Bạn có thể chọn giày búp bê, dép cao gót đều phù hợp. Phong cách tạo nên vẻ nữ tính, quyến rũ vừa phải.

Ngoài áo trễ vai, crop top hay áo lệch vai dáng ôm cũng phù hợp với kiểu quần này.

Áo yếm, quần capri và dép xỏ ngón tạo ra một bộ cánh mang hơi thở hoài niệm, phù hợp với những bạn theo đuổi trào lưu retro, vintage.

Trang phục xuống phố với sơ mi dáng thụng và giày bệt, túi đeo chéo. So với những kiểu áo trên, phom dáng này tạo ra nét thanh lịch hơn.

Với những nơi làm việc không quá khắt khe về quy định ăn mặc, bạn hoàn toàn có thể chọn quần dài tới ngang bắp chân, phối blazer cách điệu, giày cao gót.

Mặc cả bộ đồng màu hoặc họa tiết giúp tổng thể liền mạch, tạo thành một khối thống nhất, từ đó giúp bạn trông cao ráo hơn.

Với những sự kiện từ vừa đến nhỏ, để "đổi gió", hãy thử chọn quần lửng ống loe nhẹ chất liệu dày dặn, áo quây ngực bằng lụa dựng phom sắc nét, giày kiểu cách.

Những ngày thời tiết se lạnh, bạn có thể kết hợp cardigan dáng ngắn, sandals quai mảnh và túi xách cơ bản.

Những người chuộng sporty chic hãy phối áo thể thao, quần capri và giày mũi nhọn thay vì sneakers.

Áo thun dài tay ôm sát, băng đô và quần lửng công sở là công thức phối đơn giản và luôn hiệu quả, phù hợp với nhiều bối cảnh.