6 chất phổ biến trong dầu gội dễ làm tóc rụng nhiều hơn

Tiến sĩ Janine Bowring là một chuyên gia y học tự nhiên, tác giả sách bán chạy, nhà nghiên cứu và người sáng lập thương hiệu thực phẩm bổ sung tự nhiên Vitatree. Cô cũng là một nhân vật truyền hình nổi tiếng, thường xuyên chia sẻ kiến thức về sức khỏe tự nhiên trên các nền tảng như YouTube, Instagram và blog cá nhân. Bowring cho biết dầu gội, dầu xả công nghiệp phổ biến ngày nay thường chứa một số thành phần gây hại nhiều hơn lợi, nên cân nhắc vì sử dụng lâu dài dễ khiến da đầu, nang tóc tổn thương.

Sử dụng dầu gội, dầu xả phù hợp có thể góp phần giảm gãy rụng, bảo vệ sức khỏe da đầu.

1. Natri Lauryl Sulfate (SLS)

SLS là một chất tẩy rửa và tạo bọt phổ biến, nhưng nó có thể làm mất đi độ ẩm tự nhiên của tóc. "Nếu bạn có da đầu nhạy cảm, bị bệnh vẩy nến, gàu hoặc da khô, ngứa, SLS có thể là một chất gây kích ứng nghiêm trọng", Tiến sĩ Bowring lưu ý.

2. Hương liệu tổng hợp

Chuyên gia y học cho biết hương liệu, đặc biệt là hương liệu tổng hợp, có thể gây kích ứng da, mẩn đỏ, ngứa, nổi mụn, hoặc các phản ứng dị ứng khác, nhất là ở những người có làn da nhạy cảm. Sử dụng lâu ngày có thể dẫn đến tình trạng bong tróc, ngứa ngáy da đầu.

3. Polysorbate

Chất này có nhiều trong các loại dầu xả, tồn tại ở dạng dầu hoặc nước, tạo thành nhũ tương, giúp các thành phần trong sản phẩm hòa trộn đều với nhau và ổn định hơn. Một số tác dụng phụ tiềm ẩn bao gồm kích ứng da, phản ứng dị ứng nên được bác sĩ khuyến khích nên tránh để giữ mái tóc và da đầu khỏe mạnh.

4. Axit Sorbic

Chuyên gia Bowring cho biết chất này được sử dụng để bảo quản các sản phẩm chăm sóc tóc, kéo dài hạn sử dụng, ngăn sự phát triển của vi khuẩn. Tuy nhiên, khi sử dụng thường xuyên, nó có thể làm da đầu thêm nhạy cảm, dễ bị kích ứng, mẩn đỏ, phá vỡ sự cân bằng tự nhiên của da đầu, khiến tóc khô và dễ gãy.

5. Cồn

Được dán nhãn là cồn cetyl hoặc stearyl, những chất này có thể làm khô tóc và da đầu, khiến việc duy trì độ ẩm và sợi tóc khỏe mạnh trở nên khó khăn hơn. Đối với những người đang gặp tình trạng tóc xơ rối, khô hoặc mỏng, những loại cồn này có thể khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Việc lựa chọn các công thức không chứa cồn có thể giúp nuôi dưỡng da đầu và giữ cho sợi tóc luôn mềm mượt, óng ả, đàn hồi.

Cồn thường có nhiều trong các loại dầu gội khô, sản phẩm tạo kiểu, định hình nếp tóc.

6. Propylene Glycol

Chất này được bác sĩ cho biết từng nằm trong danh sách Những chất gây dị ứng của năm 2018 do có thể gây ra một số tác hại nhất định, đặc biệt là khi sử dụng quá liều hoặc ở những người có cơ địa nhạy cảm.

Để hạn chế nguy cơ từ các hoạt chất kể trên, bác sĩ Bowring khuyên nên ưu tiên chọn sản phẩm làm đẹp có nguồn gốc tự nhiên, ít sử dụng hóa chất nhất có thể. Cô khuyến khích xây dựng thói quen đọc nhãn mác các sản phẩm trước khi mua để tối ưu bảo vệ da đầu, mái tóc. "Mục tiêu luôn là có chế độ ăn uống lành mạnh, sử dụng sản phẩm làm đẹp sạch, thân thiện và cố gắng hết sức để không sử dụng các sản phẩm độc hại", cô nhấn mạnh.