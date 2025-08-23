Mốt 'giả nghèo'

Theo NSS, thuật ngữ "poor opulence" (xa xỉ nghèo khó) chỉ phong cách diện quần áo đắt tiền với chất liệu linen, cashmere nhưng có bảng màu và kiểu dáng gợi nhớ đến hình ảnh ở nông thôn, từ đó tạo ra vẻ bề ngoài nghèo khó.

Setchu là một trong những hãng đầu tiên đẩy mạnh kiểu mốt mới vào mùa Xuân Hè 2026. Trên sàn diễn cuối tháng 6, thương nhà mốt đem tới hàng loạt thiết kế đơn giản mang cảm hứng nông thôn. Người mẫu catwalk trong trang phục đắt tiền, đầu đội nón lá, chân mang dép lê. Ảnh: Gorunway

Bên cạnh Setchu, The Row và Loro Piana, Jacquemus tái hiện ký ức tuổi thơ tại miền quê Provence nước Pháp qua bộ sưu tập Xuân Hè 2026 Le Paysan (Người nông dân). Các thiết kế gồm áo phông, chân váy, đầm trắng rộng vải lanh, áo ba lỗ, áo khoác xe tải, khăn trùm đầu, mũ lưỡi trai gavroche, dây đeo hình củ tỏi, cá được làm thủ công tinh xảo. Ảnh: Jacquemus

Vogue nhận định phong cách đồng quê vẫn đang có sức ảnh hưởng lớn từ sau đại dịch năm 2020. Những phong cách thời trang hướng đến cuộc sống ngoài trời đầy nắng gió, hòa mình vào thiên nhiên, trông chân chất, thô mộc, được nhiều hãng lớn nhỏ đẩy mạnh trong lĩnh vực may mặc lẫn làm đẹp. Các chuyên gia cho rằng điều này xuất phát từ nhu cầu muốn chữa lành tinh thần của con người. Ảnh: Jacquemus

Không chỉ dòng đồ nữ, mảng thời trang nam cũng lăng xê kiểu mặc này cho năm sau. Officine Générale tung ra trang phục mỏng và siêu nhẹ, thoáng mát, phom rộng rãi như áo sơ mi quần vải ống suông xắn gấu, dép tông, băng đô xám gợi nhớ đến hình ảnh người nông dân làm việc trên cánh đồng. Ảnh: Gorunway

Hermes cũng hòa nhập xu hướng với các thiết kế cơ bản tông nâu, quần ống đứng được xử lý sợi cao cấp, kết hợp dép cói. Ảnh: Gorunway

Theo Vogue, phong cách "giả nghèo" là một nhánh phát triển của "sang trọng thầm lặng". Đều là "giàu ngầm", nhưng "xa xỉ nghèo khó" tạo ra vẻ ngoài giống người nghèo, khác vẻ tươm tất của "quiet luxury". Ảnh: Pinterest

Người diện mốt này có thể không nhất thiết phải chọn đồ xa xỉ, chỉ cần sắm những mẫu trang phục lấy cảm hứng đồng quê nhưng được may đo kỹ lưỡng, chất liệu đẹp. Ảnh: Pinterest

Túi cói và khăn trùm đầu là phụ kiện hỗ trợ đắc lực để tạo nên phong cách này. Ảnh: Pinterest

Một số người yêu thời trang trên mạng xã hội còn thể hiện mốt này bằng việc sử dụng các đôi bốt cao su hàng nghìn USD của Chanel, Gucci, Louis Vuitton, gợi nhớ đến công việc ở các trang trại, làm vườn. Ảnh: Pinterest