Ảnh sao 28/8: Lan Ngọc tự nhận 'gầy tụt cả váy'

Lan Ngọc tự thấy trông cô gầy gò khi mặc chiếc váy đỏ trễ cổ sâu. Thậm chí, một bên vai áo của người đẹp tự tuột xuống khỏi vai khi cô tạo dáng chụp ảnh.

Vợ chồng nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền tình tứ sánh đôi dự công chiếu phim 'Mang mẹ đi bỏ' ở Mỹ.

Trizzie Phương Trinh mừng con út Colin tròn 19 tuổi.

Trương Ngọc Ánh được khen trẻ đẹp, sexy khi mặc váy cổ yếm khoét ngực chụp ảnh selfie.

Á hậu Ái Châu gọi ông xã Huỳnh Đông là 'người thương, tri kỷ' và cho biết cô luôn thấy biết ơn chồng.

Nhà thiết kế Lý Quí Khánh một mình chơi đạp vịt trên hồ ở Đức. Anh cho biết đang đi du lịch để lấy lại cân bằng sau thời gian stress vì gặp nhiều việc không như ý.

Pha Lê diện áo dài trắng nữ sinh đưa con gái tới trường nhập học.

Lương Thùy Linh (trái) và Tiểu Vy hào hứng tham gia sơ luyện diễu binh, diễu hành mừng đại lễ 2/9 ở Hà Nội.

Gia đình Thanh Thảo bay sang Australia dự một giải chạy quy mô thế giới. Ông xã ca sĩ đam mê chạy marathon, đã sưu tầm được nhiều huy chương ở môn này.

Hàn Thái Tú khoe trái dưa gang lớn do chính tay anh trồng trong vườn ở Mỹ.

Ca sĩ Hà Thanh Xuân ôn kỷ niệm thơ ấu qua bức ảnh chụp lúc cô còn ở tuổi thiếu nhi.