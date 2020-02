Sự thật về chiếc áo rách toang khoe vòng 1 khiến nhiều người "ngã ngửa"

Thứ Bảy, ngày 08/02/2020 05:30 AM (GMT+7)

Khi diện kiểu trang phục này, những cô gái có vòng một khiêm tốn sẽ tự tin hơn vào vóc dáng của mình.

Chiếc áo bất ngờ "hot" trở lại trên mạng xã hội.

Mới đây, cư dân mang truyền tay nhau bức ảnh về mẫu áo phông đơn giản, dáng cổ tròn, ngắn tay, màu trắng và chi tiết kẻ ca rô trước ngực nhưng được nhiều người săn lùng. Điểm đặc biệt của loại áo này chính là nhờ cách in hình 3D tạo cảm giác vòng một đầy đặn. Khi nhìn ở góc chính diện, nhiều người nghĩ rằng cô gái này may mắn sở hữu vòng một chuẩn đẹp, nhưng cuối cùng cư dân mạng "ngã ngửa" vì tất cả chỉ là do hiệu ứng thiết kế của chiếc áo. Một số người bình luận: "Mặc áo này không lo bị chê không có ngực", "Mua lấy chục cái về mặc thay đổi mỗi ngày",...

Hình in 3D tạo cảm giác vòng một đầy đặn là điểm đặc biệt của chiếc áo này.

Kiểu mốt ảo ảnh trên không phải đến bây giờ mới được nhiều người biết đến mà đã vô cùng phổ biến trước đó. Chúng được mặc nhiều ở Nhật Bản cũng như rao bán rầm rộ trên web bán hàng của Trung Quốc. Khi được ra mắt, thiết kế này nhận được nhiều sự đón nhận vì độc đáo cũng như khả năng giúp người mặc tự tin hơn.

Một chiếc áo 3D khác cũng từng "gây sốt" cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, có một số mẫu thiết kế in 3D như thế này bị chỉ trích là phản cảm. Nhà thiết kế Takayuki Fukuzawa từng gây sốt tại Nhật Bản đã cho ra mắt những chiếc áo hở ngực cách đây vài năm. Một số người khẳng định đây ý tưởng tồi, mặc dù sau đó nó đã tạo được hiểu ứng nhưng vẫn không tránh khỏi ý kiến trái chiều. Quần áo được sáng tạo để che chắn thân hình con người nhưng lại thiết kế theo kiểu mặc như không.

Kiểu áo in hình nội y từng được săn đón ở Nhật Bản.

Không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng diện mốt kì lạ này.

Xu hướng trên cũng xuất hiện ở các nước phương Tây với loạt trang phục in hình người mặc bikini hay các mẫu áo in cơ bắp sáu múi dành cho các chàng trai. Nhiều người gọi đây là mẫu áo "bodydream" - thân hình trong mơ, lý tưởng của tất cả mọi người.

Những chiếc áo in hình người mặc bikini phổ biến ở nước ngoài.

Những chàng trai muốn sở hữu cơ bụng sáu múi cũng không còn là điều khó khăn.

Để tránh rơi vào trường hợp kém duyên, cư dân mạng cho rằng người mặc nên lựa chọn kỹ họa tiết in trên trang phục, không nên lựa chọn hình quá nhạy cảm và xem xét mặc trong hoàn cảnh phù hợp.

Không nên mặc những chiếc áo in hình phản cảm thế này ra ngoài đường.

Chiếc áo in hình đầu ngực bị chỉ trích vì thiếu thẩm mỹ.

