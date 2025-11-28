Phương Oanh gây sốt với áo bình dân

Tập 47 của phim Gió ngang khoảng trời xanh thu hút hàng triệu lượt xem với những phân cảnh diễn nội tâm của Phương Oanh. Nữ diễn viên khắc họa hình ảnh người phụ nữ của gia đình qua bộ trang phục đơn giản, với chiếc áo dệt kim kẻ ngang.

Thiết kế này đã được Phương Oanh diện vài lần trong phim. Cô thường kết hợp cùng những kiểu quần ống đứng basic, tạo phong cách thanh lịch, trưởng thành.

Đây là thiết kế của một thương hiệu đồ giá mềm. Chiếc áo dệt kim có giá gốc gần 600 nghìn đồng, đang được giảm giá còn gần 300 nghìn đồng. Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc của Phương Oanh trong phim được chia sẻ liên tục, trong đó nhiều khán giả cho biết họ cũng có mẫu áo giống nữ diễn viên.

Ngoài tông màu xanh navy, Phương Oanh còn sắm một chiếc áo khác cùng kiểu dáng với gam màu nâu.

Thiết kế cũng được 'nàng dâu hào môn' dùng đi dùng lại trong phim, bao gồm cả việc chụp poster quảng bá.

Áo dệt kim ngắn tay được Phương Oanh ưa chuộng qua nhiều tập phim. Ở tập cuối, nữ diễn viên cũng chọn một thiết kế len nhẹ nhàng giá bình dân.

Cô nhiều lần chọn những kiểu áo có giá khoảng dưới 500 nghìn đồng.

Dù ở nhà hay ra phố, thời trang của Phương Oanh gắn liền với những kiểu đồ 'kín cổng cao tường', phù hợp với tạo hình nhân vật.

Gió ngang khoảng trời xanh do Lê Đỗ Ngọc Linh đạo diễn, được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc 30 chưa phải là hết. Phim khai thác câu chuyện đi tìm hạnh phúc của Mỹ Anh (Phương Oanh), Hoàng Lam (Quỳnh Kool), Kim Ngân (Việt Hoa), mỗi người đối diện một thử thách riêng trong cuộc sống, hôn nhân.