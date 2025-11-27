Hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy sang chảnh với đầm dạ hội tại Liên hoan phim Việt Nam

Tối 25/11, lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tại Nhà hát Quân đội (TP.HCM), quy tụ đông đảo các diễn viên, đạo diễn, nhà làm phim… tham dự. Dàn Hoa - Á hậu nhà Sen Vàng khoe sắc lộng lẫy trên thảm đỏ sự kiện.

Hoa hậu Lương Thùy Linh sải bước đầy kiêu sa và nổi bật trên thảm đỏ trong đầm dạ hội cầu kỳ.

Miss World Vietnam 2019 từng bén duyên điện ảnh vào năm 2023 với tác phẩm mang tên “Chiếm Đoạt”, đóng cùng Miu Lê, Phương Anh Đào và Lãnh Thanh. Người đẹp hiện vẫn đang tập trung cho con đường học vấn song song với các hoạt động giải trí, dự án cộng đồng.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân có tác phẩm điện ảnh nổi bật trong năm tham gia Liên hoan phim lần này.

Trên thảm đỏ lễ bế mạc, Hoa hậu Trần Tiểu Vy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và khán giả với nhan sắc rạng rỡ và thu hút. Người đẹp diện đầm quây hoạ tiết tinh tế, độc đáo.

Năm nay, phim “Bộ Tứ Báo Thủ” mà Tiểu Vy đảm nhận vai nữ chính thu về hơn 330 tỷ đồng, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mùa Tết 2025. Tác phẩm giúp Hoa hậu Việt Nam 2018 khẳng định tiềm năng và sự nghiêm túc với diễn xuất.

Trên thảm đỏ, Miss Grand Vietnam 2022 thu hút ánh nhìn với thiết kế dạ hội sang trọng và gợi cảm. Tác phẩm “Nụ Hôn Bạc Tỷ” ra mắt đầu năm 2025 đánh dấu vai chính điện ảnh đầu tiên của Thiên Ân, vượt mốc 200 tỷ.

Thảm đỏ lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 còn có sự góp mặt của Á hậu Huỳnh Minh Kiên (váy đen) và La Ngọc Phương Anh - được xem là “em út” trong đại gia đình Sen Vàng, vừa đăng quang ngôi vị Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2025.