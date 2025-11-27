Chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025: Kiều Duy trượt top 20

* Tiếp tục cập nhật

Top 20 được xướng tên gồm các người đẹp: Nam Phi, Mỹ, Peru, Canada, Hà Lan, Indonesia, Angola, Zimbabwe, Jamaica, Cộng hòa Dominica, Colombia, Jamaica, Bolivia, Philippines, Nicaragua, Sri Lanka và Nhật Bản.

Top 20 chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025.

Màn công bố top 20

Ngay sau phần mở màn, MC công bố giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất. Kiều Duy giành giải nhì, chiến thắng thuộc về người đẹp Ghana. Trước đó, người đẹp Việt Nam trình diễn bộ trang phục mang tên "Cửu Long Ẩn Vân" - được lấy cảm hứng từ bức tranh cùng tên của nghệ nhân Phan Văn Tánh, sáng tác dưới triều vua Khải Định.

Kiều Duy giành giải nhì Trang phục dân tộc. Video: Thùy Linh

Chung kết mở màn với phần giới thiệu của các thí sinh trong trang phục dân tộc. 80 người đẹp lần lượt xuất hiện, hô vang tên quốc gia và vùng lãnh thổ. Kiều Duy diện áo dài truyền thống, tạo kiểu tóc búi sang trọng khi xuất hiện ở nhóm thí sinh cuối.

Kiều Duy diện áo dài trong phần giới thiệu.

Kiều Duy hô vang tên Việt Nam

Sau hai tuần trải qua các vòng thi phụ và nhiều hoạt động bên lề, 80 thí sinh bước vào chung kết lúc 16h ngày 27/11 tại Nhà thi đấu Quốc gia Yoyogi. Các người đẹp cùng trải qua các phần trình diễn để tìm ra top 20, top 10, top 5 và ngôi vị hoa hậu.

Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Ngọc Kiều Duy, sinh năm 2003, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học FPT Cần Thơ. Cô cao 1,69 m, số đo 88-63-90 cm, từng giành danh hiệu Người đẹp Tây Đô 2023 trước khi đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Kiều Duy là một trong những thí sinh nổi bật của khu vực châu Á.

Khi dự thi Miss International, Kiều Duy được khán giả đánh giá thể hiện ổn định, trang phục chỉn chu, phong cách thời trang thanh lịch. Cô cũng gây ấn tượng với khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Tuy vậy, Kiều Duy không xuất hiện trong bảng dự đoán top 20 mới nhất của chuyên trang sắc đẹp Missosology trước thềm chung kết. Một số ứng viên mạnh là hoa hậu Colombia, Ấn Độ, Philippines, Indonesia, Cộng hòa Czech, Angola...

Thanh Thủy chọn đầm hồng cho đêm chung kết Miss International 2025.

Miss International ra đời năm 1960, là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss World và Miss Universe. Năm 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy chiến thắng, trở thành người đẹp Việt đầu tiên đăng quang. Với vẻ đẹp duyên dáng, phong thái đĩnh đạc, cô nhận được sự ủng hộ, yêu mến từ khán giả khắp thế giới.

Trên cương vị Miss International 2024, Thanh Thủy tham gia nhiều hoạt động quốc tế tại Guatemala, Campuchia, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Mỹ... góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và tăng cường kết nối với cộng đồng quốc tế. Tại cuộc thi năm nay, cô đồng hành với 80 thí sinh trong các hoạt động và giữ vai trò giám khảo đêm bán kết hôm 25/11. Thanh Thủy sẽ trao lại vương miện cho cô gái tỏa sáng nhất đêm thi tối nay.