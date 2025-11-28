Thói quen khiến da khô nẻ dù thoa kem dưỡng ẩm thường xuyên

Da thiếu ẩm còn có thể gây ra tình trạng mẩn đỏ, bong tróc, đẩy nhanh tốc độ hình thành các dấu hiệu lão hóa. Nhiều người tin rằng việc chăm chỉ thoa kem dưỡng ẩm sẽ giải quyết được tình trạng khô da, nhưng thực tế, một số thói quen hàng ngày lại âm thầm khiến da mất độ ẩm.

Thiếu ẩm khiến da khô căng, xỉn màu, nhanh suy giảm độ đàn hồi, hình thành nếp nhăn.

Johnny Chan - bác sĩ da liễu tại Bệnh viện Dưỡng Hòa, Hong Kong - nói các yếu tố như thức khuya, căng thẳng cao độ, rửa mặt bằng nước nóng hoặc làm sạch quá mức đều có thể phá hỏng hàng rào bảo vệ da, khiến da thêm khô căng kể cả khi bạn chăm chỉ dưỡng ẩm.

"Những yếu tố này đều dễ dàng gây viêm da, gây tổn thương chức năng hàng rào biểu bì do viêm, làm giảm khả năng giữ ẩm của biểu bì, từ đó gây mất độ ẩm", bác sĩ Chan cho hay.

Ông cũng đề cập rằng việc thường xuyên rửa mặt bằng nước nóng, sử dụng sữa rửa mặt hoặc sản phẩm chăm sóc da có tính axit hoặc kiềm quá cao, ở trong phòng máy lạnh quá lâu đều có thể dẫn đến da khô và khiến da có xu hướng nhạy cảm hơn.

Bên cạnh việc loại bỏ những thói quen kém lý tưởng cho làn da, bác sĩ khuyên nên uống đủ lượng nước cơ thể cần, tăng cường cấp ẩm, khóa ẩm giúp da có điều kiện phục hồi.

"Thứ nhất, các thành phần chứa nước hoặc lipid, có thể bổ sung trực tiếp độ ẩm và dầu trên bề mặt da, chẳng hạn như HA, glycerin. Thứ hai, các thành phần chăm sóc da tạo thành một hàng rào trên bề mặt da, có thể làm giảm sự bốc hơi nước và khóa ẩm, chẳng hạn như petrolatum. Thứ ba, một số chất chứa các yếu tố dưỡng ẩm, chẳng hạn như ceramide, có thể khóa ẩm và tăng cường hiệu quả dưỡng ẩm", ông Chan gợi ý.

Bác sĩ Chan gợi ý sử dụng các thành phần như glycerin, ceramide để tăng hiệu quả cấp ẩm, khóa ẩm cho da.