Yamaha và Auto Fabrica ra mắt bộ ba siêu phẩm cafe racer độc đáo

Thứ Năm, ngày 26/04/2018 06:00 AM (GMT+7)

Yamaha Sự kiện:

Xưởng độ Auto Fabrica của Anh đã hợp tác với chương trình Yard Built của Yamaha để thực hiện dự án Type 11.

Auto Fabrica là một trong những nhà tùy chỉnh thú vị nhất của Anh, mang đậm thiết kế tiên tiến đến phong cách cổ điển. Yamaha đã liên hệ với Auto Fabrica với điều kiện tạo ra thứ gì đó độc đáo mà không phải hy sinh sức mạnh của xe.

Hai nguyên mẫu đầu tiên được phát triển dựa trên mô hình XS750, nguyên mẫu thứ ba dựa trên chiếc Yamaha XSR900 cổ điển.

Prototype One sở hữu thống treo Öhlins tùy chỉnh, bộ kẹp phanh caliper Brembo, đĩa phanh PFM chuyên dụng và bánh xe BST Carbon Wheels mang lại khả năng xử lý tuyệt vời. Các chi tiết được thiết kế bằng CAD, kết hợp với các chi tiết bằng sợi carbon, được lựa chọn và thiết kế đặc biệt để phù hợp hài hòa với thân máy bọc bằng nhôm được làm thủ công.

Prototype One

Prototype Three sử dụng một huyền thoại thực sự làm cơ sở: Yamaha XS750. Với phong cách của những năm 1970, XS750 phù hợp với tình yêu Auto Fabrica về thiết kế hiện đại trên các dòng xe cổ điển. Các bộ phận hiệu suất đã được tăng cường thêm sức mạnh. Calipers Brembo và một bộ dụng cụ Speedo Motogadget cũng được sử dụng trên xe. Ống xả đi kèm chữ ký cũng đánh dấu sự sáng tạo không thể nhầm lẫn đến từ Auto Fabrica.

Prototype Two

Sau khi xây dựng Prototype One và Prototype Three, Prototype Two thuộc dự án Type 11 được hình thành. Prototype Two được chế tạo trên cơ sở Yamaha XSR900 và sở hữu các đặc tính hiệu suất từ Prototype One, và tính thẩm mỹ thu hút từ Prototype Three.

Prototype Three

Được cung cấp với số lượng giới hạn, những chiếc xe máy độc đáo này sẽ được chế tạo theo yêu cầu và đặc điểm kỹ thuật của khách hàng với lần giao hàng đầu tiên dự kiến ​​giữa mùa hè và mùa thu năm 2018.