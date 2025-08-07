Yamaha MT-15 Ver 2.0 2025 trình làng, "lột xác" với trang bị cao cấp ấn tượng!

Đây là phiên bản nâng cấp với những cải tiến đáng kể về công nghệ và thiết kế nhằm thu hút giới trẻ yêu thích phong cách thể thao, hiện đại và thực dụng. Xe được định giá ở mức 169.550 rupee cho bản tiêu chuẩn (khoảng 50,6 triệu đồng) và 180.500 rupee cho bản DLX (khoảng 54 triệu đồng).

Một trong những điểm nâng cấp quan trọng nhất của phiên bản 2025 là việc Yamaha trang bị màn hình màu TFT hoàn toàn mới cho phiên bản DLX, thay thế màn hình LCD đơn sắc trước đó. Màn hình này không chỉ hiện đại hơn mà còn hỗ trợ dẫn đường – tính năng từng xuất hiện trên mẫu R15M và nhận được phản hồi tích cực từ người dùng. TFT này kết nối với ứng dụng Yamaha Y-Connect qua Bluetooth, cho phép người dùng truy cập hàng loạt tiện ích như: đề xuất lịch bảo dưỡng, hiển thị vị trí đỗ xe, tiêu thụ nhiên liệu theo thời gian thực, cảnh báo lỗi kỹ thuật, bảng điều khiển vòng tua và hệ thống xếp hạng người lái.

Không chỉ có công nghệ mới, Yamaha cũng đem đến ba màu sơn mới đầy cá tính để làm mới diện mạo chiếc MT-15, hướng đến nhóm khách hàng trẻ trung, yêu thích sự nổi bật. Đi kèm với đó là hệ thống tem xe được thiết kế lại đem tới bề ngoài ấn tượng cho mẫu naked-bike này.

Về mặt vận hành, Yamaha MT-15 Ver 2.0 2025 vẫn sử dụng khối động cơ quen thuộc dung tích 155cc, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử và tích hợp công nghệ van biến thiên VVA. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 18,4 PS tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn 14,1 Nm tại 7.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số 6 cấp có hỗ trợ Assist & Slipper Clutch, giúp xe sang số mượt mà và ổn định hơn khi giảm số đột ngột.

Đáng chú ý, Yamaha còn trang bị cho MT-15 Ver 2.0 2025 hệ thống kiểm soát lực kéo – tính năng hiếm gặp trong phân khúc, góp phần tăng sự an toàn cho người lái, đặc biệt trên các cung đường trơn trượt hoặc khi tăng tốc nhanh. Xe vẫn sử dụng bộ khung Delta Box mang lại khả năng xử lý ổn định khi ôm cua. Với trọng lượng 141 kg, phuộc trước hành trình ngược và thiết kế gọn gàng, MT-15 Ver 2.0 vẫn duy trì đặc trưng linh hoạt, phù hợp cả khi di chuyển trong thành phố lẫn các chuyến đi cuối tuần.