Hãng xe trình làng 16 xe máy điện mới, nhiều mẫu đi tới 150 km/lần sạc

R55L, F73L và T80PRO: Đa dạng khả năng vận hành

Hướng đến nhu cầu di chuyển đô thị, R55L sử dụng động cơ điện 2.000 W, pin lithium 74 V/28 Ah, cho phạm vi hoạt động tối đa 85 km sau mỗi lần sạc theo công bố của nhà sản xuất.

Trong khi đó, F73L được trang bị động cơ 3.000 W và hệ thống pin kép 74 V/28 Ah, cho tầm hoạt động tối đa 150 km. Tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở mức 45 km/h.

Nổi bật hơn về hiệu suất, T80PRO sở hữu động cơ 3.000 W, hệ thống pin kép và tốc độ tối đa 90 km/h. TAILG công bố xe có thể di chuyển tối đa 150 km trong điều kiện thử nghiệm ở tốc độ trung bình 45 km/h.

Cả ba mẫu xe đều sử dụng pin lithium và hệ thống phanh kết hợp CBS, hỗ trợ phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau.

T91 Ultra-L và F91 Ultra-L: Tập trung vào công nghệ thông minh

Ở nhóm sản phẩm cao cấp, T91 Ultra-L gây chú ý với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh thiên thạch. Xe được trang bị buồng lái thông minh, tích hợp dẫn đường, nghe nhạc và hiển thị thông tin vận hành. Hệ thống truyền động điện hiệu suất cao cùng công nghệ sạc nhanh cũng là những điểm nhấn của mẫu xe.

F91 Ultra-L mang phong cách thiết kế Mecha lấy cảm hứng từ cơ khí hiện đại, nổi bật với cụm đèn pha kép. Mẫu xe hướng đến sự kết hợp giữa ngoại hình cá tính và tính tiện dụng.

TK76: Xe điện hướng đến vận chuyển hàng hóa

Bên cạnh xe điện cá nhân, TAILG còn giới thiệu TK76, mẫu xe phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hoạt động thương mại.

Xe sở hữu baga sau kéo dài, khung chịu tải gia cố và bánh xe đường kính lớn, hỗ trợ vận chuyển trên nhiều điều kiện địa hình. Đáng chú ý, tính năng thay pin nhanh giúp rút ngắn thời gian chờ sạc, phù hợp với các hoạt động giao hàng và vận chuyển có tần suất cao.

Thông qua 16 mẫu xe được giới thiệu tại EICMA 2026, TAILG cho thấy định hướng phát triển đa dạng sản phẩm, từ phương tiện di chuyển đô thị đến xe điện phục vụ thương mại. Thương hiệu hiện cũng đã mở rộng hoạt động kinh doanh ra nhiều thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam.