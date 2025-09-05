Xe số Honda phiên bản mới nhiều tính năng hiện đại, chỉ tốn 1,5L/100km

Vào đầu tháng 8/2025, Honda đã chính thức giới thiệu mẫu xe số Wave 125 phiên bản 2025 tại thị trường Thái Lan. Hiện tại, mẫu xe này đã có mặt tại các đại lý trên toàn quốc và thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Honda Wave 125 2025

Để duy trì vị thế hàng đầu trong phân khúc xe số tại Thái Lan, Honda Wave 125 2025 không chỉ được cập nhật về ngoại hình với màu sắc mới mẻ, mà còn có nhiều nâng cấp công nghệ đáng chú ý. Mẫu xe này được phân phối với bốn tùy chọn phiên bản: Tiêu chuẩn, vành đúc, vành đúc có khóa thông minh và phiên bản đặc biệt (sản xuất giới hạn 500 chiếc). Giá bán lần lượt cho các phiên bản này là 57.200 baht (khoảng 40 triệu đồng), 59.400 baht (khoảng 42 triệu đồng), 60.800 baht (khoảng 43 triệu đồng) và 66.200 baht (khoảng 47 triệu đồng).

Honda Wave 125 2025 có nhiều nâng cấp công nghệ

Những giá trị cốt lõi của dòng xe Wave 125 như dễ bảo dưỡng, tiết kiệm nhiên liệu và độ bền vẫn được Honda duy trì trên phiên bản 2025. Kiểu dáng tổng thể của mẫu xe 125cc này gần như không thay đổi nhiều, tiếp tục theo đuổi phong cách thanh thoát, nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dùng.

Kiểu dáng tổng thể của Wave 125 2025 không thay đổi nhiều

Wave 125 2025 được trang bị nhiều tính năng hiện đại, vượt trội hơn so với các mẫu xe như Honda Wave Alpha và Future. Mẫu xe này có bảng đồng hồ tốc độ analog kết hợp màn hình LCD và đèn pha LED. Đặc biệt, Wave 125 còn sở hữu nhiều tính năng thông minh như hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key, móc treo đồ xoay đa năng Rotation Hook và cổng USB Type-C cho phép sạc thiết bị di động ngay cả khi đang di chuyển.

Wave 125 2025 trang bị nhiều tính năng hiện đại

Bên dưới yên xe, Wave 125 có bình xăng dung tích 5,4 lít và cốp chứa đồ rộng rãi 17 lít. Để đảm bảo an toàn cho người dùng, mẫu xe này được trang bị hệ thống phanh kết hợp (CBS), giúp rút ngắn quãng đường dừng xe và tăng độ ổn định bằng cách phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau.

Wave 125 có cốp chứa đồ rộng rãi 17 lít

“Trái tim” của Honda Wave 125 là khối động cơ Honda Smart Engine dung tích 125cc, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ này mang lại công suất tối đa 9,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,6 Nm, không chỉ mạnh mẽ hơn so với Honda Wave Alpha và Future mà còn tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ chỉ 1,5 lít xăng/100 km.