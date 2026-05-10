Ford chốt lịch ra mắt dòng xe F-150 bản nâng cấp mới

Trong nỗ lực làm mới toàn diện danh mục sản phẩm, Ford vừa chính thức xác nhận "át chủ bài" F-150 thế hệ tiếp theo sẽ trình làng vào năm 2029, đi kèm với đó là sự xuất hiện của dòng Super Duty hoàn toàn mới. Nhằm hiện thực hóa kế hoạch thay máu dải sản phẩm, Ford đã thành lập bộ phận "Sáng tạo và Công nghiệp hóa Sản phẩm" mới.

Đây là cơ quan nòng cốt hỗ trợ chiến dịch làm mới 80% danh mục xe tại thị trường Bắc Mỹ tính theo doanh số từ nay đến năm 2029. Đáng chú ý, bên cạnh những dòng xe động cơ đốt trong truyền thống, hãng cũng sẽ giới thiệu một mẫu xe tải điện cỡ trung mới phát triển trên nền tảng xe điện vạn năng (Universal EV platform) của Blue Oval.

Mẫu xe Ford F-150 thế hệ thứ 15 sẽ có nhiều thay đổi. (Ảnh minh họa)

Thực tế, kế hoạch ra mắt F-150 thế hệ thứ 15 đã có nhiều biến động. Các báo cáo vào đầu năm 2025 từng kỳ vọng mẫu xe này sẽ đi vào sản xuất từ năm 2027, tuy nhiên Ford đã phải điều chỉnh thời điểm sang năm 2028. Với thông báo mới nhất, thời điểm xe chính thức lăn bánh đến tay khách hàng vào năm 2029 được xem là khớp với các tin đồn về việc trì hoãn trước đó.

Hiện tại, thế hệ thứ 14 của F-150 đã có mặt trên thị trường từ năm 2020, trong khi dòng Super Duty "trẻ" hơn một chút khi vừa ra mắt vào năm 2023. Tuy nhiên, phân khúc xe bán tải đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi các đối thủ không hề đứng yên.

F-150 vẫn là "con gà đẻ trứng vàng" và đóng vai trò sống còn đối với Ford. Dù hiện tại mẫu xe này vẫn duy trì được sức cạnh tranh tốt, nhưng áp lực đang đè nặng khi Chevrolet dự kiến tung ra Silverado 1500 thế hệ mới ngay trong năm nay.

Việc phải đối đầu với một đối thủ mới tinh trong khi bản thân đang bước vào cuối vòng đời khiến sự xuất hiện của F-150 thế hệ thứ 15 trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.