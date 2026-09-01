Xe máy điện mới đi 145 km/lần sạc, cốp siêu to 35 lít

Mẫu xe máy điện iQube MillionR Edition được hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố. Xe nổi bật với màu sơn Aurora Green Dual Tone độc quyền, lấy cảm hứng từ ánh sáng của hiện tượng cực quang phương Bắc. Bên cạnh màu sơn mới, xe còn được trang trí bằng bộ họa tiết riêng, yên xe có chất liệu hoàn thiện cao cấp hơn và logo MillionR đặc biệt.

Ngoài thiết kế nổi bật, mẫu xe máy điện này còn được đưa tới những trang bị tiện ích với ngăn chứa đồ tiện ích mới được tích hợp ở phía trước xe, cùng với cổng sạc USB Type-C. Nhờ có thêm không gian này, tổng dung tích chứa đồ của iQube tăng từ 32 lít lên 35,5 lít. Mẫu xe cũng hỗ trợ hơn 118 tính năng kết nối, giúp mở rộng khả năng tương tác giữa người dùng với phương tiện.

Về vận hành, TVS iQube MillionR Edition không có thay đổi đáng kể so với phiên bản iQube 3,5 kWh tiêu chuẩn. Xe sử dụng bộ pin có dung lượng 3,5 kWh và đạt phạm vi hoạt động 145 km theo tiêu chuẩn IDC. Tốc độ tối đa của xe là 82 km/h, trong khi thời gian sạc từ 0 lên 80% mất khoảng 4 giờ 30 phút.

Xe được trang bị cụm đồng hồ TFT kích thước 12,7 cm, cung cấp các thông tin liên quan đến tình trạng vận hành của xe cũng như những tính năng kết nối. TVS cho biết động cơ, pin và hiệu suất vận hành của phiên bản MillionR Edition không thay đổi so với iQube 3,5 kWh thông thường.

Tại Ấn Độ, TVS iQube MillionR Edition có giá bán 140,138 Rupee - khoảng 38,2 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.