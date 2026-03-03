Cách tra cứu giấy kiểm định điện tử trên website từ 1/3

Từ 1/3, trung tâm đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử. Cùng với đó, chủ xe có thể tra cứu thông tin về giấy chứng nhận trực tuyến thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào bản giấy như trước.

Lưu ý việc tra cứu thông tin trên nền tảng trực tuyến hiện mới chỉ áp dụng cho xe được cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử. Nếu xe vẫn dùng kiểm định bản giấy, chủ xe sẽ chưa thể tra cứu thông tin trên, và kết quả trả về sẽ là "Không có thông tin giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện".

Để kiểm tra, chủ xe truy cập website của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ gcndangkiem.vr.org.vn. Tại đây, hệ thống yêu cầu nhập một số thông tin cơ bản của phương tiện, bao gồm biển số xe kèm ký hiệu màu biển (T với nền trắng, X với nền xanh, V với nền vàng), 6 số cuối của số khung và lựa chọn loại phương tiện tương ứng. Sau đó, chủ xe cần nhấn dấu "tick" vào ô xác nhận người truy cập là người thật, không phải máy tính tự động, và thực hiện theo hướng dẫn nếu được yêu cầu. Cuối cùng là nhấn vào nút "Tra cứu".

Giao diện tra cứu thông tin chứng nhận đăng kiểm điện tử trên website. Ảnh chụp màn hình

Sau khi hoàn tất, kết quả giấy chứng nhận kiểm định sẽ hiển thị ngay trên màn hình. Nội dung bao gồm các dữ liệu kỹ thuật của phương tiện như mức khí thải (mức 3, mức 4,...), thời hạn hiệu lực và các thông số liên quan đến phương tiện. Chủ xe cũng có thể tìm thấy QR code tại đây, nhằm giúp thuận tiện hơn trong việc kiểm tra, xác thực nhanh khi cần thiết, bằng cách quét camera điện thoại vào mã QR. Điều này giúp cơ quan chức năng và người dùng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Trong trường hợp cần bản giấy, chủ xe vẫn có thể đề nghị trung tâm đăng kiểm in giấy chứng nhận từ hệ thống và đóng dấu xác nhận. Việc chuyển sang hình thức điện tử được kỳ vọng giúp đơn giản hóa thủ tục, hạn chế thất lạc giấy tờ, giảm chi phí và tăng tính minh bạch trong công tác quản lý kiểm định phương tiện.

Xe đăng kiểm tại một trung tâm ở TP HCM. Ảnh: Hồ Tân

Song song với việc chuyển đổi sang môi trường số, cơ quan quản lý đang đề xuất lộ trình thay đổi phương thức quản lý kiểm định. Theo dự thảo đang được trình, từ đầu năm 2027, ôtô có thể không còn phải dán tem kiểm định trên kính trước. Việc quản lý sẽ chuyển sang khai thác dữ liệu điện tử, kết hợp hệ thống camera và các nền tảng công nghệ để giám sát phương tiện.

Định hướng này được kỳ vọng giúp giảm chi phí, hạn chế tình trạng tem bị hư hỏng hoặc làm giả, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm tra khi lực lượng chức năng có thể truy xuất thông tin trực tiếp từ hệ thống số.