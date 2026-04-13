Santa Fe máy dầu đi 2 năm vẫn bán đắt hơn xe mới: Chuyện gì đang xảy ra?

Sau gần hai năm kể từ khi Hyundai Santa Fe được nâng cấp lên thế hệ mới và loại bỏ tùy chọn động cơ dầu, những mẫu xe thế hệ cũ vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng Việt Nam.

Chẳng hạn, một chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2024 (VIN 2024) có ngoại thất màu đen, thuộc phiên bản Dầu cao cấp nhất, mới chỉ đi 13.000 km, đang được một showroom xe cũ tại Hà Nội chào bán với giá 1,315 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn đáng kể so với xe mới, khi Hyundai Santa Fe đời mới có giá bán lẻ đề xuất từ 1,069 tỷ đồng, nhưng đã liên tục được ưu đãi giảm giá đến 200 triệu đồng trong thời gian gần đây.

Thậm chí, giá sang nhượng của chiếc Santa Fe máy dầu này còn cao hơn giá niêm yết khi mua mới, cụ thể là 1,219 tỷ đồng vào năm 2024. Cuối năm 2024, một chiếc Hyundai Santa Fe Dầu Cao cấp VIN 2024 đi khoảng 3.000 km được một đại lý xe cũ tại Hà Nội rao bán với mức giá 1,35 tỷ đồng. Điều đó cho thấy sức hút của Santa Fe máy dầu vẫn chưa hề giảm sau hai năm.

Hiện tại, giá dầu diesel vẫn duy trì ở mức khoảng 33.000 đồng/lít. Điều này khiến nhiều khách hàng Việt tìm kiếm các sản phẩm tiết kiệm nhiên liệu, nhưng thú vị là Santa Fe máy dầu vẫn là một ngoại lệ được ưa chuộng.

Tại Việt Nam, động cơ dầu được nhiều khách hàng ưa chuộng nhờ hiệu suất vận hành và tính kinh tế, với mức tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn so với động cơ xăng. Hyundai Santa Fe VIN 2024 trang bị động cơ dầu SmartStream 2.2L, sản sinh công suất 202 mã lực và mô-men xoắn 441Nm, với mức tiêu thụ trung bình 6,9 lít/100 km.

Ở thế hệ mới nhất, chỉ có phiên bản Calligraphy Turbo mới sở hữu thông số vận hành ấn tượng hơn so với thế hệ cũ sử dụng máy dầu. Mẫu SUV cỡ D này sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5L, sản sinh công suất 277 mã lực và mô-men xoắn 422Nm, nhưng có mức tiêu thụ trung bình lên tới 9,57 lít/100 km.

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng quan tâm đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Hyundai Thành Công đã bổ sung thêm phiên bản hybrid cho Santa Fe. Biến thể này có giá 1,369 tỷ đồng, sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp với mô-tơ điện tạo ra tổng công suất 232 mã lực và mô-men xoắn 367Nm, với mức tiêu thụ trung bình chỉ 5,1 lít/100 km.