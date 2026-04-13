Đi xe sang Porsche 7 tỷ biển ngũ quý 2, chủ xe vẫn chi 200 triệu độ ‘lên đời’

Trào lưu “nâng đời” xe bằng cách độ bodykit được không ít đại gia Việt lựa chọn nhằm tối ưu chi phí, trong đó phần lớn là các mẫu xe sang. Bên cạnh đó, nhiều người chọn cách độ lên phiên bản mới bởi một số mẫu xe sang ít sự thay đổi giữa bản nâng cấp (facelift) và bản tiền nhiệm.

Đơn cử như chủ nhân chiếc Porsche Panamera đời 2018 này. Thời điểm mua mới, chiếc xe sang có giá lăn bánh khoảng 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khoảng 8 năm sử dụng, chủ xe quyết định nâng cấp xe lên phiên bản Turbo S 2023 bằng cách độ lại một số bộ phận cơ bản.

Đặc biệt hơn, chiếc Panamera này gắn biển số ngũ quý 2. Do biển số này có từ trước khi hệ thống đấu giá biển số xe ra đời nên chưa rõ giá trị chính xác của tấm biển. Dù vậy, biển số ngũ quý 2 luôn có giá trị từ vài trăm triệu lên tới 2-3 tỷ đồng trên hệ thống đấu giá biển số. Với nhiều người, việc sở hữu một chiếc Porsche cùng biển số xe tiền tỷ đã đủ ấn tượng và không cần thiết phải nâng cấp đời xe như cách chủ xe làm.

Về cơ bản, tổng thể thiết kế của mẫu Porsche Panamera 2018 thông thường và Panamera Turbo S 2023 không khác biệt nhiều. Vì vậy, đơn vị độ xe chỉ nâng cấp đơn giản với cản trước và sau của xe cùng một số chi tiết nhỏ. Chia sẻ với VietNamNet, anh Nguyễn Xuân Phú - đại diện đơn vị độ xe cho biết, chi phí nâng cấp xe khoảng 200 triệu đồng.

Cản trước nguyên bản vốn có đường nét thiết kế bo tròn, mềm mại được thay bằng cản trước của bản Turbo S góc cạnh, thể thao hơn. Hốc gió hai bên tích hợp hai dải LED định vị cùng cụm đèn sương mù tròn. Chính giữa là khe gió kéo dài, giúp tăng tính khí động học cho xe.

Cụm đèn chiếu sáng, cụm đèn hậu của Panamera đời 2018 và 2023 không đổi thiết kế, do đó những bộ phận này đều giữ nguyên mà không phải nâng cấp mới.

Phần đuôi xe cũng làm mới ốp cản sau, do phần bên trên cản sau của hai đời xe có thiết kế tương tự. Bộ ốp mới đi kèm chụp ống xả kép dạng vuông của mẫu Panamera Turbo S, giúp tổng thể chiếc xe thêm phần mạnh mẽ.

Đáng tiếc, bộ phận cánh gió bên trên không được nâng cấp, giữ nguyên của mẫu Panamera thường. Khác với Panamera Turbo S, cánh gió này chỉ gồm một mảnh, không có cấu trúc mở rộng thêm 2 mảnh để tăng lực ép cho đuôi xe.

Xe cũng trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 21 inch như mẫu Panamera Turbo S, song kích thước đĩa phanh và kẹp phanh bé hơn.

Khoang nội thất chiếc Porsche Panamera 2018 sử dụng tông màu đỏ đô chủ đạo, kết hợp cùng đường chỉ khâu màu trắng tương phản. Sau 8 năm sử dụng, ghế ngồi bọc da hay một số chi tiết đã xuất hiện dấu hiệu “lão hóa”. Vô-lăng được ốp sợi carbon, tạo nên điểm nhấn cho khoang lái của xe.

Để giúp nội thất chiếc xe sang nước Đức trở nên mới mẻ, ấn tượng hơn sau nhiều năm dùng mà không ảnh hưởng nhiều đến thiết kế nguyên bản, chủ xe chọn cách lắp thêm dải LED trang trí xung quanh cabin xe. Đặc biệt, người dùng có thể chỉnh 7 màu sắc khác nhau của đèn thông qua màn hình trung tâm xe.

Khi sử dụng trong trời tối, dải viền LED có sắc thái êm dịu, vừa đủ giúp nội thất xe thêm cá tính nhưng vẫn giữ được nét sang trọng vốn có của dòng xe Porsche.

Bên dưới nắp ca-pô của Porsche Panamera 2018 là động cơ V6 tăng áp, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 330 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Sức mạnh truyền đến bánh sau thông qua hộp số 8 cấp PDK ly hợp kép. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,4 giây.

Bản Turbo S mạnh mẽ hơn khi dùng động cơ V8 4.0L, với công suất lên tới 630 mã lực và mô-men xoắn 820 Nm. Khả năng bứt tốc 0-100 km/h cũng giảm còn 3,1 giây.

Thời điểm hiện tại, Porsche Panamera 2018 bản V6 tiêu chuẩn thường nằm quanh 3-3,3 tỷ đồng, trong khi bản trục cơ sở dài hoặc nhiều "option" có thể lên tới 3,5-3,9 tỷ đồng. So với giá xe mới giai đoạn 2018 (khoảng 5-8 tỷ đồng), mức mất giá khoảng 40-50% sau gần 8 năm được xem là khá tốt trong phân khúc.

Tại Việt Nam, Porsche Panamera không có đối thủ trực tiếp. Các mẫu sedan hạng sang cùng đời mang tính thông dụng hơn như Mercedes-Benz S-Class 2018, BMW 7-Series 2018 hay Audi A8 2018 khi mới đều ở khoảng 4-5 tỷ đồng, nhưng hiện nay trên thị trường xe cũ thường xuống còn 2,2-3,2 tỷ đồng, thấp hơn Panamera một chút.