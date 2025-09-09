Vì sao huyền thoại Honda Dream từng là “cơn ác mộng”?

Năm 1949, Soichiro Honda ra mắt mẫu xe máy mang tên “Dream”, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp xe máy. Dream sở hữu nhiều cải tiến vượt trội so với các mẫu xe Mỹ và châu Âu thời đó, đồng thời ảnh hưởng lớn đến thế giới đua xe. Dù không phải mẫu đầu tiên của Honda, Dream là cái tên khởi đầu cho chuỗi sản phẩm mang tầm nhìn "Sống với Giấc mơ".

Một trong những điểm nổi bật bất ngờ là màu sắc đỏ nâu độc đáo – khác biệt hoàn toàn so với các mẫu xe đen phổ biến lúc bấy giờ. Thiết kế nổi bật và dễ nhận diện đã khiến người tiêu dùng Nhật Bản vô cùng yêu thích. Bên cạnh đó, Dream còn sở hữu động cơ hai thì 98cc, làm mát bằng không khí, cho công suất 3 mã lực.

Một cải tiến đáng chú ý là bộ ly hợp bán tự động tích hợp bàn đạp chân, giúp người dùng dễ điều khiển hơn. Xe còn có xích dẫn động thay cho dây đai, phanh tang trống trước/sau, khung thép ép hình chữ A và phuộc ống lồng phía trước. Đây cũng là mẫu xe Honda đầu tiên không có bàn đạp, và được trang bị đèn pha cùng bình xăng dung tích 1,8 gallon (6,8 lít).

Tuy nhiên, Dream không tránh khỏi nhược điểm, khiến cho mẫu xe này thậm chí còn được xem như “ác mộng”. Đó là hộp số bán tự động của xe rất dễ về số mo, khung xe yếu khi gặp va chạm và chắn bùn hay bị đất lấp. Động cơ cũng đôi lúc phát tiếng rít lớn gây khó chịu. Dù vậy, Honda vẫn liên tục cải tiến mẫu xe này để phù hợp hơn với điều kiện sử dụng.

Honda Dream 1959.

Đến năm 1959, Dream chính thức được xuất khẩu sang Mỹ với động cơ 305cc mạnh mẽ hơn, công suất 24 mã lực. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt lớn giúp Honda mở rộng thị trường toàn cầu. Dream không chỉ là một mẫu xe – mà là biểu tượng của tầm nhìn, sự sáng tạo và tinh thần bền bỉ của Soichiro Honda.