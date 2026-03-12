Giá xe KIA K5 lăn bánh kèm ưu đãi tháng 3/2026

KIA K5 (hay KIA Optima) là dòng xe cỡ trung (Mid-size car) của nhà sản xuất xe hơi KIA Motor, Hàn Quốc ra đời từ năm 2000, hiện nay đang ở thế hệ thứ 5 được giới thiệu vào tháng 07/2020.

Ngày 09/10/2021, THACO đã chính thức giới thiệu KIA K5 thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Việc đổi tên Optima thành K5 nằm trong kế hoạch đồng bộ tên gọi chuỗi sản phẩm của KIA ở tất cả các thị trường.

KIA K5 2026 được lắp ráp tại Việt Nam, phân phối với 3 phiên bản cùng 06 màu sơn ngoại thất là: Trắng ngọc trai, Đen, Bạc, Đỏ, Ghi xám và Xanh. Đối thủ cạnh tranh tại phân khúc sedan cỡ D gồm có: Toyota Camry, Honda Accord, Mazda6,...

Tham khảo giá lăn bánh tạm tính xe KIA K5 tháng 3/2026

Phiên bản Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác KIA K5 2.0 Luxury 769 877 862 848 Ưu đãi lên đến 10 triệu đồng KIA K5 2.0 Premium 889 1011 994 980 KIA K5 2.5 GT-Line 935 1063 1044 1030

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe KIA K5 2026

Thông số/Phiên bản KIA K5 Luxury KIA K5 Premium KIA K5 GT-Line Kích thước - Trọng lượng D x R x C (mm) 4.905x1.860x1.465 Chiều dài cơ sở (mm) 2.850 Số chỗ ngồi 05 Khoảng sáng gầm xe (mm) 150 Bán kính vòng quay (mm) 5.490 Dung tích bình nhiên liệu (L) 60 Thể tích khoang hành lý (L) 510 Trọng lượng không tải (kg) 1.530 1.530 1.540 Trọng lượng toàn tải (kg) 2.030 2.030 2.050 Kích thước lốp 235/45R18 La-zăng Hợp kim Động cơ - Hộp số Kiểu động cơ Nu 2.0 MPI Nu 2.0 MPI Theta-III 2.5 GDi Loại nhiên liệu Xăng Dung tích (cc) 1,998 1,998 2.499 Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) 150 150 191 Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) 192 192 246 Hộp số 6AT 6AT 8AT Hệ dẫn động FWD Hệ thống treo - Phanh Phanh trước Đĩa tản nhiệt Phanh sau Đĩa đặc Hệ thống treo trước MacPherson Hệ thống treo sau Liên kết đa điểm Ngoại thất Đèn chiếu xa Điện Điện Điện Đèn chiếu gần LED LED LED Đèn ban ngày LED LED LED Đèn pha tự động bật/tắt - Có Có Đèn pha tự động xa/gần - - - Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu - - - Đèn hậu LED LED LED Đèn phanh trên cao - - - Gương chiếu hậu Chỉnh và gập điện Chỉnh và gập điện Chỉnh và gập điện Sấy gương chiếu hậu Có Có Có Gạt mưa tự động Có Có Có Ăng ten vây cá Có Có Có Cốp đóng/mở điện Có Có Có Mở cốp rảnh tay - - - Nội thất - Tiện nghi Ghế ngồi Bọc da Bọc da Bọc da 2 màu Ghế lái chỉnh điện 10 hướng 10 hướng 10 hướng Nhớ vị trí ghế lái Có Có Có Ghế lái Massage/sưởi/làm mát Có Có Có Ghế phụ chỉnh điện 6 hướng 6 hướng 6 hướng Ghế phụ Massage/sưởi/làm mát Có Có Có Màn hình đa thông tin Full Digital 12,3 inch Full Digital 12,3 inch Full Digital 12,3 inch Vô-lăng Bọc da Bọc da Bọc da Nút bấm tích hợp trên vô-lăng Có Có Có Smartkey Có Có Có Khởi động bằng nút bấm Có Có Có Điều hòa Tự động Tự động Tự động Cửa gió hàng ghế sau Có Có Có Cửa kính một chạm 4 kính 4 kính 4 kính Cửa sổ trời - - Có Cửa sổ trời toàn cảnh - Có Có Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động Có Có Có Màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch 10,25 inch 10,25 inch Kết nối Apple CarPlay/Android Auto Có Có Có Ra lệnh giọng nói Có Có Có Đàm thoại rảnh tay Có Có Có Hệ thống loa 6 loa 12 loa Bose 12 loa Bose AUX/USB/Bluetooth/Radio AM/FM Có Có Có Sạc không dây Có Có Có Hỗ trợ vận hành Trợ lực vô-lăng Điện Điện Điện Nhiều chế độ lái Có Có Có Lẫy chuyển số trên vô-lăng Có Có Có Cruise Control Có Có Có Idling Stop - - - Phanh tay điện tử Có Có Có Giữ phanh tự động Có Có Có Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) Có Có Có Khởi động từ xa Có Có Có Trang bị an toàn Hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD Có Có Có Hệ thống cân bằng điện tử VSC, ESP Có Có Có Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC Có Có Có Cảm biến áp suất lốp Có Có Có Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix Có Có Có Camera lùi Có Có Có Số túi khí 6 6 6

Tham khảo thiết kế xe KIA K5 2026

Ngoại thất

Bước sang thế hệ mới, KIA K5 2026 sở hữu ngoại hình thể thao, năng động với những đường nét sắc sảo, bắt mắt hơn.

Đầu xe vẫn là lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng thương hiệu nhưng được mở rộng hơn về 2 bên và tinh chỉnh tạo hình trông dữ dằn hơn. Đèn pha sử dụng công nghệ LED hiện đại, riêng bản cao nhất trang bị đèn pha LED Projector.

Dải đèn ban ngày LED màu hổ phách, tạo hình chữ L mảnh, uốn cong bao trọn cụm đèn pha trở thành điểm nhấn tăng thêm sức hút cho khu vực mặt tiền KIA K5 mới. Hốc gió, cản trước cũng được tinh chỉnh, nhấn mạnh vào vẻ đẹp thể thao và tăng thêm tính khí động học cho xe.

Thân xe KIA K5 2026 toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn, mạnh mẽ với sự xuất hiện của những đường gân dập nổi. Bộ la-zăng đa chấu 18 inch 2 màu trẻ trung, thể thao. Gương chiếu hậu ngoài đồng màu thân xe, có tính năng điều chỉnh điện, gập điện tự động, tích hợp báo rẽ.

Đuôi xe có cụm đèn LED nối liền nhau tạo điểm nhấn ấn tượng. Cặp ống xả kép 2 bên hình thang, kết nối với nhau bởi đường viền crom sáng bóng, kết hợp ốp cản sau thể thao giúp hoàn thiện tính thẩm mỹ cho khu vực ngoại thất K5 mới.

Nội thất

Khoang cabin KIA K5 2026 rộng rãi, thoải mái và tiện nghi hơn hẳn thế hệ tiền nhiệm. Nội thất trên bản cao nhất bọc da màu đỏ phong cách GT-Line, các bản dưới trang bị màu đen cơ bản.

Vô-lăng 3 chấu bọc da, đáy phẳng kiểu D-cut thể thao, tích hợp lẫy chuyển số và các phím điều chỉnh thông tin. Phía sau đó là cụm đồng hồ điện tử 12,3 inch, hiển thị thông tin lên kính lái HUD, khởi động nút bấm và khởi động từ xa. Màn hình giải trí kích thước 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto trở thành điểm nhấn tại trung tâm khu vực táp-lô.

Tất cả ghế ngồi trên KIA K5 đều bọc da và có tính năng sưởi. Riêng hàng ghế trước có thêm tính năng làm mát, ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí. Hàng ghế sau được đảm bảo sự riêng tư và thoải mái bằng rèm che nắng và cửa gió điều hòa riêng.

Các trang bị tiện ích hiện đại khác như trên KIA K5 có thể kể đến: hệ thống âm thanh 12 loa Bose, đèn trang trí nội thất Moodlight, điều hòa 2 vùng độc lập, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama,...

Động cơ

KIA K5 2026 có 2 tùy chọn đi kèm hệ dẫn động cầu trước, gồm:

• Động cơ Nu 2.0L MPI, sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Cỗ máy này được lắp trên 2 bản 2.0 Luxury và 2.0 Premium.

• Động cơ Theta-III 2.5L GDi lắp trên bản 2.5 GT-Line, sản sinh công suất 191 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Trang bị an toàn

KIA K5 2026 sở hữu nhiều tính năng an toàn hiện đại như: 6 túi khí; Hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD; Hệ thống cân bằng điện tử ESC; Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC; Camera quan sát toàn cảnh AVM; Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM; Cảnh báo điểm mù BCW; Phanh tay điện tử tích hợp chức năng Auto Hold; Cảm biến áp suất lốp; Cảm biến đỗ xe trước – sau.

Đánh giá xe KIA K5 2026

Ưu điểm:

+ Thiết kế thể thao, ấn tượng

​​​​​​​ + Nội thất rộng rãi, sang trọng

​​​​​​​ + Nhiều trang bị tiêu chuẩn và hiện đại

​​​​​​​ + Động cơ mới, vận hành tiết kiệm, phiên bản 2.5L cho cảm giác lái phấn khích.