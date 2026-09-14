Tay ga “khủng” sở hữu động cơ 2 xi-lanh, 43,5 mã lực và loạt trang bị hiếm thấy

SR450X được thiết kế theo phong cách adventure với phần thân xe lớn, kết hợp hệ thống đèn LED và đèn sương mù LED phía trước. Xe được trang bị ốp bảo vệ tay người lái, sử dụng bánh căm 17 inch ở phía trước đi kèm lốp không săm 110/70-17, trong khi bánh sau có kích thước 14 inch và lốp không săm 150/70-14. Khoảng sáng gầm của xe ở mức khoảng 180 mm đảm bảo linh hoạt vận hành trên nhiều địa hình.

Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc hành trình ngược đường kính 43 mm và có khả năng điều chỉnh. Hệ thống treo phía sau cũng hỗ trợ điều chỉnh. Phanh đĩa kép trước đường kính 305 mm, kết hợp cùm phanh 4 piston của J.Juan và hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Xe đồng thời được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control System (TCS).

VOGE SR450X sử dụng động cơ Parallel Twin DOHC 2 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch, dung tích 398cc. Động cơ sản sinh công suất tối đa 32 kW, tương đương 43,5 mã lực, tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 44 Nm tại 5.750 vòng/phút. Động cơ được kết hợp với hộp số tự động CVT truyền động bằng dây đai. Theo thông tin được công bố, SR450X có tốc độ tối đa khoảng 145 km/h.

Mẫu xe này sử dụng bình nhiên liệu dung tích 18 lít. Kích thước tổng thể gồm chiều dài 2.165 mm, chiều rộng 879 mm và chiều cao 1.440 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.518 mm, chiều cao yên 795 mm và trọng lượng xe khoảng 220 kg. Phía dưới yên là khoang chứa đồ phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày và mang theo hành lý.

Ở phần trang bị điện tử, SR450X sử dụng cụm đồng hồ TFT 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống dẫn đường Navigation. Xe còn được trang bị camera hành trình Dash Cam tích hợp từ nhà máy. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, bên cạnh đèn sương mù LED phía trước. Các trang bị khác gồm khóa Keyless và Hand Guard.

VOGE SR450X hiện đã mở nhận đặt trước tại thị trường Thái Lan. Giá bán chính thức của mẫu xe này chưa được công bố.