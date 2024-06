Tại sao lốp xe máy lại mòn nhanh hơn lốp ô tô?

Độ mềm tổng hợp của cao su

Lốp xe máy sẽ nhanh mòn hơn so với lốp ô tô vì nhiều lý do như độ mềm tổng hợp của cao su, tần số quay hay kích thước bản lá tiếp xúc .Ảnh: iStock.

Cao su của lốp xe thể thao đến xe mô tô thường là hợp chất mềm hơn so với lốp ô tô tương đương. Các hợp chất mềm hơn có tác dụng duy trì độ bám trên mặt đường tốt hơn. Nó cũng có ý nghĩa là việc mất lực kéo trên xe máy có nhiều khả năng dẫn đến thương tích hoặc tử vong hơn so với một cú trượt nhẹ trên ô tô.

Tuy nhiên, không phải lốp xe máy nào cũng có mục đích giống nhau. Lốp xe máy dành cho đua đã được một số tay đua trang bị cho những chiếc xe thể thao hướng đến hiệu suất, những chiếc lốp mùa hè bám đường, có khả năng bám sát mặt đường, chẳng hạn như Michelin Power GP 2.

Mặt khác, cũng tùy từng nhà sản xuất như bộ lốp xe máy Pirelli Angel GT cũng tồn tại lâu hơn nhiều so với bộ Diablo Rosso Corsa và nó nhẹ nhàng hơn. Giống như bộ lốp của xe đua Công thức 1, các hợp chất mềm hơn có xu hướng phân hủy nhanh hơn.

Kích thước bản vá tiếp xúc

Một lý do khác khiến bộ lốp xe máy xuống cấp nhanh chóng là do kích thước miếng vá tiếp xúc. Ngay cả những chiếc xe thể thao như Suzuki GSX-R hay MV Agusta F4 cũng áp dụng tỷ lệ công suất trên trọng lượng đáng kể để có diện tích nhỏ hơn nhiều so với lốp xe rộng. Do đó, ngay cả việc lái xe thận trọng cũng có xu hướng làm mòn cao su phía sau nhanh hơn ô tô.

Tần số quay

Cuối cùng, tần số quay dựa trên kích thước lốp xe máy của bạn sẽ cao hơn tần số quay của ô tô. Theo Two Tires, một chiếc xe ga của Mercedes-Benz có tốc độ khoảng 482 vòng/km. Tuy nhiên, so sánh điều đó với một chiếc Kawasaki Z1000SX với lốp có chu vi hẹp hơn chiếc xe khoảng 200mm, qua đó bạn sẽ thấy sự khác biệt rất lớn. Cụ thể, bộ lốp xe cao su của Kawasaki sẽ quay khoảng 537 vòng/km.

