Superbike GSX-R1000R 2026 trình làng, nâng cấp trang bị, mạnh 190 mã lực

Mẫu superbike vốn đã từng ngừng bán tại thị trường nội địa từ năm 2022, sự trở lại lần này đánh dấu sự thay đổi đáng kể về khung gầm cũng như trang bị. GSX-R1000R 2026 vẫn trung thành với phong cách supersport đặc trưng của dòng GSX-R. Xe sở hữu chiều dài 2.075 mm, rộng 705 mm và cao 1.145 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.420 mm, khoảng sáng gầm 130 mm và chiều cao yên 825 mm. Nhờ đó đưa tới tư thế ngồi đặc trưng của một mẫu xe hiệu suất cao, hướng tới khả năng kiểm soát tốt khi vận hành ở tốc độ lớn và trên đường đua.

Trọng lượng vận hành của xe được giữ ở mức 203 kg, bình nhiên liệu có dung tích 16 lít, giúp GSX-R1000R có khả năng đáp ứng cả nhu cầu vận hành trên đường phố lẫn những hành trình dài hơn. Đặc biệt, xe được tích hợp bộ winglet bằng sợi carbon. Chi tiết này được phát triển nhằm tạo thêm lực ép xuống phần đầu xe khi vận hành ở tốc độ cao, qua đó tăng độ ổn định và khả năng kiểm soát khi tăng tốc hoặc vào cua.

GSX-R1000R 2026 sử dụng bộ mâm 17 inch cho cả bánh trước và bánh sau. Xe được trang bị lốp trước kích thước 120/70ZR17 và lốp sau 190/55ZR17. Hệ thống phanh phía trước sử dụng đĩa đôi kết hợp ABS, trong khi bánh sau dùng đĩa đơn tích hợp ABS. Với cấu hình này, chiếc xe có thể đáp ứng yêu cầu kiểm soát một mẫu superbike sở hữu công suất gần 200 mã lực.

Về sức mạnh, xe sử dụng khối động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, DOHC, 4 van trên mỗi xi-lanh và làm mát bằng dung dịch, có dung tích 999cc. Động cơ mới sản sinh công suất tối đa 140 kW, tương đương 190 PS, tại 13.200 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại đạt 108 Nm tại 11.000 vòng/phút. Đường kính xi-lanh là 76 mm, hành trình piston 55,1 mm và tỷ số nén được nâng lên 13,8:1.

Để cải thiện khả năng nạp khí, Suzuki tăng đường kính Throttle Body từ 46 mm lên 48 mm. Hệ thống xả cũng được thiết kế lại với bộ giảm thanh bằng titan có kiểu dáng thon gọn và nhỏ gọn hơn. Động cơ đồng thời hỗ trợ nhiên liệu E10, với hàm lượng ethanol tối đa 10%, nhằm tăng khả năng thích ứng với các tiêu chuẩn nhiên liệu trong tương lai.

Sức mạnh của động cơ được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp. Mặc dù sở hữu dung tích động cơ lớn và công suất cao, GSX-R1000R 2026 được Suzuki công bố mức tiêu thụ nhiên liệu theo tiêu chuẩn WMTC là 14,7 km/lít. Với bình xăng 16 lít, quãng đường lý thuyết có thể đạt khoảng 235 km cho mỗi lần đổ đầy trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn, dù con số thực tế sẽ thay đổi tùy vào điều kiện giao thông và cách vận hành.

GSX-R1000R 2026 tiếp tục sử dụng Suzuki Intelligent Ride System, hay S.I.R.S., nhưng được phát triển thêm nhiều chức năng nhằm kiểm soát sức mạnh động cơ hiệu quả hơn. Đáng chú ý nhất là Smart T.L.R. Control, hệ thống kết hợp Traction Control, Lift Limiter và Roll Torque Control. Các chức năng này phối hợp với nhau để điều chỉnh công suất động cơ theo tình trạng vận hành của xe, đặc biệt khi người lái tăng tốc thoát khỏi góc cua.

GSX-R1000R 2026 còn được trang bị Slope Dependent Control System, sử dụng thông tin về độ dốc của mặt đường để hỗ trợ điều khiển xe. Một nâng cấp đáng chú ý khác là ắc-quy Lithium-ion của ELIIY Power với ưu điểm là trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ gọn và vẫn duy trì khả năng khởi động động cơ tốt ở nhiệt độ thấp.

Tại thị trường Nhật Bản, GSX-R1000R 2026 được bán với mức giá mới tại Nhật 2.376.000 yên - khoảng 396 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.