Suzuki trình làng xe ga Avenis 125 2025, đối đầu Vision

Suzuki Avenis là mẫu tay ga đường phố được ra mắt từ năm 2022. Và phiên bản vừa được giới thiệu là bản cập nhật đầu tiên kể từ khi ra mắt. Với phiên bản 2025 này, mẫu xe này được thay đổi màu sắc, mang đến diện mạo mới mẻ nhưng vẫn giữ nguyên nét đặc trưng về thiết kế sắc sảo và khả năng vận hành linh hoạt vốn được người dùng yêu thích.

Về động cơ, xe sở hữu khối động cơ SEP 125cc làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 6,1kW tại 6.750 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 9,6 Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe cũng khá tiết kiệm xăng với mức tiêu thụ 51,6 km/lít.

Xe vẫn sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với khả năng hiển thị đầy đủ các thông số khi lái xe. Avenis 125 2025 vẫn dùng cụm chìa khóa cơ truyền thống, có tích hợp cả khóa cốp thuận tiện. Ngoài cốp chứa đồ 21,5 lít phía dưới yên xe, thì Avenis 125 2025 cũng có hốc chứa đồ đầu xe kèm cổng sạc USB giúp đem tới sự thuận tiện khi vận hành.

Suzuki Avenis 125 phiên bản 2025 sẽ chính thức bán ra tại Nhật Bản từ ngày 28 tháng 10 năm 2025 với mức giá 284.900 yên, tương đương khoảng 49 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Việc Suzuki giữ nguyên giá bán, dù có sự cải tiến về màu sắc và tinh chỉnh động cơ, được xem là điểm nổi bật trong bối cảnh nhiều hãng xe khác đang có xu hướng tăng giá.

Avenis 125 2025 tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng đô thị, những người yêu thích xe tay ga thể thao gọn nhẹ, dễ điều khiển, tiết kiệm nhiên liệu và có giá cả hợp lý.