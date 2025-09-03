Suzuki Address 125 2025 trình làng, "lột xác" ngoại hình, cực tiết kiệm xăng

Xe tay ga Suzuki Address 125 2025 dù vẫn giữ lại kiểu dáng quen thuộc của thế hệ trước, nhưng được tinh chỉnh ở nhiều chi tiết để trở nên hiện đại và thể thao hơn. Đáng chú ý nhất là cụm đèn pha và đèn định vị phía trước được thiết kế lại, giảm bớt đường nét bo tròn cổ điển và tăng tính hiện đại. Những thay đổi này giúp tổng thể xe trở nên hài hòa, năng động và hợp xu hướng thiết kế mới.

Suzuki cũng chú trọng nâng cấp tiện ích thực tế cho người dùng. Dung tích bình xăng được tăng từ 5,0 lít lên 5,3 lít, giúp kéo dài quãng đường di chuyển sau mỗi lần đổ xăng. Cốp chứa đồ dưới yên xe cũng được mở rộng từ 21,8 lít lên 24,4 lít, đủ để chứa các vật dụng cá nhân hoặc một mũ bảo hiểm nửa đầu. Những cải tiến này tuy nhỏ nhưng rất thiết thực, đặc biệt với người dùng sử dụng xe mỗi ngày.

Address 125 2025 dù vẫn sử dụng động cơ 125cc nhưng đã được tinh chỉnh nhằm tối ưu hiệu suất và độ êm ái. Hệ thống khởi động mới hoạt động êm hơn đáng kể, đồng thời trục cam cũng được thay đổi nhằm tăng mô-men xoắn ở dải tốc độ thấp và trung bình. Điều này giúp xe tăng tốc tốt hơn khi đi trong thành phố, mang lại trải nghiệm lái linh hoạt và tự tin hơn.

Một điểm nhấn quan trọng khác của mẫu xe này là khả năng tiết kiệm xăng. Theo kết quả thử nghiệm theo chuẩn WTMC tại Nhật Bản, xe có thể đạt mức tiêu thụ chỉ 53,4 km/lít – một con số rất ấn tượng trong phân khúc xe tay ga đô thị. Bên cạnh đó, xe còn được thiết kế nắp bình xăng dạng ẩn trong thân xe, vừa đẹp mắt vừa dễ thao tác khi cần đổ xăng.

Một nâng cấp nổi bật khác là khung sườn hoàn toàn mới. Thiết kế này giúp giảm trọng lượng xe, đồng thời tăng sự linh hoạt khi điều khiển, đặc biệt hữu ích với người mới lái hoặc người thường xuyên di chuyển trong môi trường đô thị đông đúc. Đây là điểm cộng lớn, đặc biệt với những người tìm kiếm một mẫu xe vừa dễ lái vừa tiết kiệm nhiên liệu.

Suzuki Address 125 phiên bản mới tiếp tục được trang bị những tính năng tiện dụng, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày. Xe có giá chở hàng phía sau cứng cáp, được lắp tiêu chuẩn theo xe. Ngoài ra, hai hộc chứa đồ phía trước và hai móc treo giúp người dùng mang theo vật dụng cá nhân một cách dễ dàng, tiện lợi khi đi chợ hoặc mua sắm.

Suzuki Address 125 2025 được bán trên thị trường Nhật Bản với 4 tùy chọn màu sắc và giá 285.000 yên - khoảng 50,5 triệu đồng.