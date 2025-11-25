Super73 MZFT - "quái thú" minibike mang phong cách nổi loạn

Super73 MZFT sở hữu thiết kế độc đáo với sự kết hợp giữa phong cách minibike đặc trưng cùng với chất bụi bặm của một chiếc xe đạp BMX. Nhờ đó, mang tới tổng thể cực ngầu và có phần "nổi loạn" dành cho người dùng trẻ có nhu cầu về một chiếc xe không chỉ đơn giản để đi lại thường ngày mà còn dễ dàng thực hiện các động tác mạo hiểm như xuống cầu thang, nhảy qua các vật cản,...

Bên dưới dáng vẻ hầm hố ấy là khung nhôm chắc chắn đi kèm động cơ in-hub gắn trục bánh sau với công suất 500 watt. Khối động cơ này được giới hạn tốc độ ở mức 32 km/h, nhờ đó không yêu cầu người điều khiển cần có bằng lái. Xe được tích hợp pin 52V, 10 Ah cho quãng đường vận hành khoảng 32 km/lần sạc. Xe cũng có sẵn khay pin phụ để có thể gắn thêm một pin, nhờ đó tăng quãng đường vận hành cho một lần sạc đầy lên tới 65 km.

Super73 MZFT sở hữu bộ lốp béo mang lại cảm giác chắc chắn, tự tin, cho phép bạn chạy trên đường sỏi hoặc đường đất nhẹ nếu muốn đổi gió. Bạn có lẽ sẽ không đưa nó leo núi off-road, nhưng nó hoàn toàn hợp với công viên, khuôn viên trường học hay thậm chí là những địa điểm chuyên chơi xe đạp BMX.

Dù kích thước thân thiện, MZFT trông rất cứng cáp. Nặng khoảng 39kg, đủ nhẹ để điều khiển dễ dàng nhưng vẫn bền chắc. Phanh thuỷ lực là trang bị tiêu chuẩn và còn có cả ngăn chứa đồ có khoá dành cho các vật nhỏ. Mọi thứ trên chiếc xe này đều toát lên sự đơn giản và vui nhộn.

Giá bán của Super73 MZFT tại Mỹ là 1995 USD - tương đương 52,6 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.