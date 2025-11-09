Giá chỉ 19 triệu đồng, xe máy điện gây sốt vì trang bị cao cấp, đi tới 109 km/lần sạc

Numeros Motors là một startup có trụ sở tại Bengaluru, vừa ra mắt mẫu xe tay ga điện mới mang tên Numeros N-First tại Ấn Độ. Mẫu xe này được thiết kế nhằm kết hợp trải nghiệm lái giống xe mô tô với sự tiện dụng và linh hoạt của xe tay ga. N-First là mẫu xe điện thứ hai của Numeros Motors được giới thiệu tại thị trường Ấn Độ.

Mức giá khởi điểm của N-First là 64.999 rupee (khoảng 19,2 triệu đồng) và mức giá ưu đãi này chỉ dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên. Xe hiện có ba phiên bản: Max (tiêu chuẩn), i-Max (tầm trung) và i-Max+ (cao cấp), với hai màu tùy chọn là Đỏ Giao Thông và Trắng Tinh Khiết.

Phiên bản Max và i-Max được trang bị pin 2,5 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động khoảng 91 km sau một lần sạc, trong khi phiên bản i-Max+ sử dụng pin 3,0 kWh cho phép đi được 109 km. Thời gian sạc đầy pin từ 0–100% mất khoảng 5–6 giờ đối với pin 2,5 kWh và 7–8 giờ đối với pin 3,0 kWh.

Xe được trang bị động cơ PMSM đặt giữa, dẫn động bánh sau bằng xích, và nhà sản xuất cam kết sẽ tối ưu hiệu năng liên tục thông qua các bản cập nhật OTA. Một số tính năng nổi bật khác của N-First bao gồm cảnh báo trộm, khóa từ xa, định vị trực tiếp, phân tích hành trình, geo-fencing, chế độ lùi và giá đỡ điện thoại tích hợp.

Điểm đặc biệt của Numeros N-First so với nhiều xe tay ga điện khác tại Ấn Độ là bộ bánh hợp kim 16 inch, giúp xe mang lại trải nghiệm lái giống mô tô nhưng vẫn giữ được sự tiện lợi của xe tay ga. Nhờ bánh lớn, xe có khoảng sáng gầm 159 mm, giúp di chuyển linh hoạt trên nhiều loại địa hình.