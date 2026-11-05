SH Mode 125 2027 phiên bản châu Âu: "Tút" lại ngoại hình, nâng cấp trang bị

Ra mắt lần đầu vào năm 2014, Honda SH Mode 125 đã đạt doanh số tích lũy hơn 152.000 chiếc tại châu Âu. Ở phiên bản 2027, xe được làm mới phần mặt nạ trước với những đường nét sắc sảo và hiện đại hơn. Phần ốp che ống xả phía sau cũng được thiết kế lại để tạo sự đồng bộ.

Bên cạnh đó, xe cũng được bổ sung thêm nhiều màu sắc mới giúp người sử dụng có thể lựa chọn phù hợp sở thích. Xe vẫn được tích hợp cụm đồng hồ TFT 4,2 inch, hiển thị các thông tin như tốc độ, mức nhiên liệu và dữ liệu vận hành. Cổng sạc USB Type-A cũng được thay bằng USB Type-C với dòng điện đầu ra 3A. Xe cũng sử dụng chìa khóa thông minh, và cốp dưới yên dung tích 18,5 lít kèm hốc chứa đồ đầu xe mang tới tiện lợi khi sử dụng.

Về vận hành, SH Mode 125 2027 tiếp tục sử dụng động cơ eSP+ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch, dung tích 125cc. Động cơ sản sinh công suất tối đa 8,7 kW (khoảng 11,8 mã lực) tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 12 Nm tại 5.000 vòng/phút, kết hợp hộp số vô cấp CVT và hệ thống Idling Stop tự động ngắt động cơ khi dừng xe. Theo tiêu chuẩn WMTC, mức tiêu hao nhiên liệu đạt 2,1 lít/100 km, tương đương khoảng 50 km/lít. Bình xăng có dung tích 5,6 lít.

Xe sử dụng bộ khung eSAF bằng thép, có trọng lượng chỉ 118 kg, chiều cao yên 765 mm, chiều dài cơ sở 1.305 mm và khoảng sáng gầm 158 mm. Cấu hình bánh xe gồm bánh trước 16 inch và bánh sau 14 inch, đi kèm lốp kích thước lần lượt 80/90-16 và 100/90-14. Hệ thống treo trước dạng ống lồng, trong khi phía sau sử dụng giảm xóc Unit Swing có thể điều chỉnh tải trọng lò xo.

Hệ thống phanh gồm đĩa trước 220 mm với cùm phanh NISSIN một piston và phanh tang trống sau 130 mm, tích hợp hệ thống phanh kết hợp CBS. Đáng chú ý, mẫu xe vẫn chưa được trang bị ABS.

Tại châu Âu, Honda SH Mode 125 được định vị giữa Vision 110 và SH125i, hướng đến khách hàng cần một mẫu xe tay ga nhỏ gọn, linh hoạt nhưng vẫn có bánh xe kích thước lớn và trang bị tiện nghi hiện đại. Xe có giá niêm yết là 2.790 euro - khoảng 80,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.