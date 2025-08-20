Ra mắt xe điện 2025 Yadea RS20, giá nhỉnh 31 triệu đồng

Phân khúc xe tay ga điện đô thị tại thị trường Malaysia vừa đón nhận một ấn phẩm mới mang tên Yadea RS20 2025, với mức giá niêm yết 4.998 RM (khoảng 31,1 triệu đồng). Mẫu xe này được hưởng ưu đãi hoàn thuế theo sáng kiến MARiiCAS, tuy nhiên, mức giá trên chưa bao gồm thuế đường bộ và bảo hiểm.

Khách hàng có thể lựa chọn Yadea RS20 với ba màu sắc hiện đại: Xám Khaki, Xám La Mã và Xám. Mỗi xe đều đi kèm chế độ bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước), áp dụng cho các lỗi do nhà sản xuất.

Về vận hành, RS20 được trang bị động cơ điện công suất 2,45 kW, cho phép xe đạt vận tốc tối đa 50 km/h cùng mô-men xoắn cực đại 107 Nm, mang lại khả năng tăng tốc nhanh chóng trong môi trường đô thị.

Cung cấp năng lượng cho động cơ là bộ pin 72V – 22Ah, cho phép xe di chuyển tối đa 105 km sau một lần sạc đầy. Thời gian sạc từ 0% đến 80% chỉ mất khoảng 8 giờ.

Một thông số kỹ thuật đáng chú ý của xe như: Trọng lượng xe: 114 kg (đã lắp pin), 72 kg (chưa lắp pin); Chiều cao yên 765 mm; Bánh xe trước và sau cỡ 12 inch, lốp không săm kích thước 90/80.

Hệ thống phanh với phanh đĩa thủy lực phía trước, phanh tang trống cơ phía sau, kết hợp hệ thống phân bổ lực phanh; và hệ thống treo có phuộc ống lồng trước, giảm xóc đôi phía sau.

Ngoài khả năng vận hành ổn định, Yadea RS20 còn được trang bị nhiều tính năng tiện ích hiện đại như: Kết nối với ứng dụng Yadea trên điện thoại thông minh, hỗ trợ mở khóa xe qua ứng dụng; Chìa khóa cơ và remote điều khiển từ xa là hai lựa chọn mở khóa bổ sung.

Hệ thống đèn LED toàn xe, màn hình LCD, cổng sạc USB Type-A; Chức năng lùi, hai chế độ lái: Sport (S) và Eco (E); Không gian chứa đồ tiện lợi với hộc trước, cốp dưới yên và giá chở hàng phía sau.

Nhìn chung, với thiết kế nhỏ gọn, thân thiện môi trường và loạt trang bị đáng giá, Yadea RS20 2025 là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng đang tìm kiếm một giải pháp di chuyển thông minh trong đô thị Malaysia.