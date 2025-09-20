"Quỷ nhỏ" Gorilla 125 sẽ được Honda hồi sinh vào cuối năm 2025?

Honda Gorilla 125 là mẫu mini bike được mệnh danh là "quỷ nhỏ" và vốn rất được ưa chuộng. Đây là mẫu xe được bán ra thị trường từ năm 1978 và gây ấn tượng nhờ thiết kế hầm hố, cá tính và rất đặc trưng.

Các nguồn tin từ quốc tế đều cho biết khả năng Honda đưa Gorilla 125 bán lại trên thị trường là rất cao. Mẫu Gorilla 125 được cho là sẽ được phát triển dựa trên nền tảng của Monkey 125, nhưng được tinh chỉnh để trở nên mạnh mẽ, thể thao và phù hợp hơn với những người yêu thích phong cách off-road hoặc đi phượt.

Nguyên mẫu Honda Gorilla 125 1978 (Ảnh: Honda Global).

Theo các báo cáo từ truyền thông Nhật Bản và Indonesia, Honda hiện đang trong quá trình phát triển mẫu Gorilla 125 mới nhằm nhắm đến nhóm khách hàng trẻ trung, yêu thích sự độc đáo, vui nhộn nhưng vẫn muốn một chiếc xe có độ chắc chắn và bền bỉ cao. Sự trở lại của dòng xe này diễn ra trong bối cảnh các mẫu xe cổ điển cỡ nhỏ đang ngày càng được yêu thích. Ngoài ra, việc Honda đã tiến hành đăng ký nhãn hiệu “Gorilla” tại nhiều quốc gia lớn như châu Âu, Mỹ và Ấn Độ cũng càng làm tăng khả năng dự án này sẽ sớm thành hiện thực.

Về thiết kế, nhiều người kỳ vọng rằng Honda sẽ giữ lại những nét đặc trưng của dòng Gorilla cổ điển, nhưng điều chỉnh lại để phù hợp với thẩm mỹ và nhu cầu sử dụng hiện đại. Xe có thể sẽ mang phong cách tương tự Monkey, nhưng cứng cáp và cơ bắp hơn. Bình xăng có thể được thiết kế lớn hơn để phù hợp với hình ảnh một chiếc xe touring, tay lái sẽ được làm rộng và cao hơn để cải thiện khả năng điều khiển linh hoạt. Ngoài ra, xe còn có thể được trang bị thêm một số phụ kiện như bảo vệ tay lái, đèn pha tròn có khung bảo vệ, và yên xe dày hơn để giúp người lái thoải mái hơn khi di chuyển trên các cung đường gồ ghề hoặc trong các chuyến đi xa.

Ảnh dựng Gorilla 125 sắp bán ra (Ảnh: Great Biker).

Về động cơ, nhiều khả năng Gorilla 125 sẽ sử dụng chung khối động cơ với Monkey 125. Đây là động cơ xilanh đơn, dung tích 125cc, 4 kỳ, SOHC, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất khoảng 9–10 mã lực. Xe sẽ đi kèm hộp số 5 cấp và được trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, giúp tiết kiệm nhiên liệu và tăng độ bền.

Các trang bị tiêu chuẩn dự kiến bao gồm hệ thống đèn LED toàn bộ xe, bảng đồng hồ kỹ thuật số hoặc dạng kết hợp với phong cách retro, hệ thống phanh ABS (ít nhất ở bánh trước), và có thể có thêm hệ thống kiểm soát lực kéo (Traction Control) tùy theo từng thị trường. Về bánh xe, Honda có thể giữ kiểu nan hoa cổ điển hoặc nâng cấp lên bánh mâm để tăng độ cứng cáp và hiện đại.

Xe sẽ được cập nhật nhiều tính năng hiện đại (Ảnh: Greatbiker).

Nhiều nguồn tin cho rằng Honda sẽ chính thức ra mắt Gorilla 125 vào cuối năm 2025, có thể tại các sự kiện lớn như EICMA hoặc Tokyo Motor Show. Nếu điều này trở thành sự thật, khả năng mẫu xe này được phân phối tại thị trường Đông Nam Á khác là rất cao, bởi khu vực này vốn là trung tâm sản xuất quan trọng của Honda cho dòng mini bike.

Nếu Honda Gorilla 125 được ra mắt và đưa vào sản xuất, đây sẽ là một lựa chọn rất đáng chú ý cho những ai yêu thích sự nhỏ gọn, vui nhộn của Monkey nhưng muốn một chiếc xe có ngoại hình mạnh mẽ, chắc chắn và phù hợp hơn cho những chuyến đi dài hay địa hình phức tạp. Xe vẫn giữ được tinh thần mini bike đặc trưng nhưng được nâng cấp toàn diện để đáp ứng thị hiếu hiện đại hơn.