Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về việc chở hàng trên xe máy

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới nhất do Bộ Công an soạn thảo bổ sung thêm nhiều quy định mới.

Đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hành lý, hàng hóa quá bề rộng giá đèo hàng về mỗi bên 0,3 mét và vượt quá về phía sau giá đèo hàng 0,5 mét theo thiết kế của nhà sản xuất. Chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy không quá 2 mét.

Bộ Công an đề xuất nhiều điểm mới trong dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: DC

Cụ thể, tại Điều 33 của dự thảo quy định về người lái xe, người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy.

Trong đó, người lái xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ những trường hợp sau thì được chở tối đa hai người: Chở người bệnh đi cấp cứu; Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật; Trẻ em dưới 12 tuổi; Người già yếu hoặc người khuyết tật.

“Người lái xe, người được chở trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm bảo đảm đúng tiêu chuẩn, chất lượng và cài quai đúng quy cách”- khoản 2 Điều 33 của dự thảo nêu.

Tại khoản 3, quy định người lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi sau đây: Đi xe dàn hàng ngang; Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác; Sử dụng ô, thiết bị âm thanh trừ thiết bị trợ thính; Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, bằng hai bánh đối với xe ba bánh; Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt vật nuôi, mang, vác và chở vật cồng kềnh; chở người đứng trên xe, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; xếp hàng hóa trên xe quá giới hạn quy định; Ngồi về một bên điều khiển xe; đứng, nằm trên xe điều khiển xe; thay người lái xe khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy; Hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Người được chở trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông không được thực hiện các hành vi sau đây: Mang, vác vật cồng kềnh; Sử dụng ô; Bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác; Đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; Hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

“Xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hành lý, hàng hóa quá bề rộng giá đèo hàng về mỗi bên 0,3 mét và vượt quá về phía sau giá đèo hàng 0,5 mét theo thiết kế của nhà sản xuất. Chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy không quá 2 mét”- khoản 5 dự thảo được Bộ Công an đề xuất.

