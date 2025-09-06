Môtô điện mới của Honda “ngụy trang” chạy thử nghiệm trên đường

Mẫu xe điện này được “nguy trang” toàn thân. Đây thực chất có thể là dòng xe điện Honda EV Fun Concept. Quá trình thử nghiệm thực tế của mẫu xe máy điện này vẫn đang được tiến hành tại châu Âu, với loạt hình ảnh mới ghi lại các hoạt động chạy thử trên đường phố Offenbach, Đức.

Được giới thiệu lần đầu tại triển lãm EICMA ở Milan (Ý), dòng xe điện EV Fun Concept đánh dấu bước tiến quan trọng của Honda khi lần đầu ra mắt một mẫu e-bike cỡ lớn.

EV Fun Concept sở hữu kích thước và hiệu suất tương đương với một chiếc xe máy hạng trung. Xe được trang bị bộ pin liền khối, không thể tháo rời, và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh CCS2 – chuẩn sạc phổ biến tại các trạm sạc xe điện hiện nay.

Mẫu xe EV Fun Concept được phát triển theo triết lý thiết kế "như gió". Điều này ngụ ý rằng, EV Fun Concept có khả năng mang đến cảm giác lái êm ái, tĩnh lặng – đặc trưng của xe điện – đồng thời tạo sự liền mạch giữa người lái và cỗ máy, như thể đang lướt nhẹ trên gió.

Từ những hình ảnh chạy thử nghiệm được công bố, có thể thấy EV Fun Concept sở hữu động cơ điện đặt giữa thân xe, truyền động đến bánh sau thông qua dây đai, với thiết kế gắp đơn một bên độc đáo. Rất có thể, mẫu xe điện này đang tiến gần hơn tới giai đoạn sản xuất thương mại, hứa hẹn sớm có mặt trên thị trường trong tương lai gần.