Một lượng vàng SJC giờ đổi được gần 2 chiếc Honda SH

Giá vàng SJC hôm nay (5-9) vượt mốc 134 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá kỷ lục tính đến thời điểm hiện nay. Trong khi giá vàng tăng kỷ lục, giá xe máy Honda SH không biến động.

Sản phẩm xe máy Honda SH luôn được xem là một biểu tượng về sự sang trọng và đẳng cấp tại Việt Nam. Trong quá khứ, giá trị của một chiếc SH thậm chí có thể tương đương với một lượng vàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá vàng tăng kỷ lục, giá trị của một chiếc xe SH so với vàng đã thay đổi đáng kể.

Chẳng hạn, chiếc xe máy Honda SH 125i phiên bản tiêu chuẩn có giá đề xuất gần 74 triệu đồng. Nếu so với giá 1 lượng vàng SJC hiện này, có thể mua gần 2 chiếc xe máy Honda SH này.

Sự thay đổi này cho thấy sức mua của đồng tiền đã giảm đáng kể so với tài sản có tính trú ẩn như vàng. Mặc dù giá trị của xe SH vẫn tăng theo thời gian, nhưng không thể bắt kịp đà tăng phi mã của giá vàng.