Giá xe đạp điện Vnbike mới nhất đầu tháng 6/2026

Xe đạp điện Vnbike đa dạng các phiên bản, đem lại lựa chọn phong phú cho người tiêu dùng. Tại thị trường Việt Nam dòng xe đạp điện này có giá khởi điểm cũng khá dễ chịu, thuộc phân khúc xe đạp điện bình dân. Hiện nay một số dòng xe Vnbike còn giảm giá, đem lại lợi ích cho người mua.

Bảng giá xe đạp điện Vnbike mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá thực tế (Triệu đồng) Vnbike i1 10,55 9,99 Vnbike X6 11,99 11,99 Vnbike V1 18inch 9,99 8,99 Vnbike V1 22inch 8,55 8,45 Vnbike G1 Plus 10,5 9,99 Vnbike V07 12,5 1,25 Vnbike V1 Pro 12,5 1,25 Vnbike V1 11,5 11,5 Vnbike XG 12,6 12,6 Vnbike X1 Plus 13,9 12,99 Vnbike D115 6,99 6,99 Vnbike V3 11,45 11,45 Vnbike XM 20inch 10,5 10,5 Vnbike V6 11,99 11,99 Vnbike V3 Plus Limited 12,49 12,49 Vnbike j2 9,5 9,5 Vnbike G1 Sport 13,5 13,5 Vnbike VK1 13,2 13,2 Vnbike X1 18inch 9,8 9,8 Vnbike X2 16inch 10,9 10,9 Vnbike X10 9,99 9,99 Vnbike X9 9,89 9,89 Vnbike A2 22 inch 8,99 8,99 Vnbike Z2 10,5 10,5 Vnbike V2 11,25 11,25 Vnbike V1 18 inch Plus 10,5 9,0 Vnbike V1 22 inch Plus 9,95 8,5

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Các mẫu xe đạp điện Vnbike thiết kế khá tiện ích, hiện đại. Một số dòng xe còn có nhiều trang bị tiên tiến. Chẳng hạn dòng xe đạp điện Vnbike V1 18 inch được trang bị giỏ xe hợp kim thép rộng rãi, có nắp đậy bảo vệ đồ dùng, tích hợp đèn LED chiếu sáng và đồng hồ hiển thị mức pin, tín hiệu đèn rõ ràng.

Mẫu xe này còn có chỗ để chân thiết kế hợp lý, chống trơn trượt, đồng thời hỗ trợ bàn đạp cơ giúp người dùng linh hoạt khi vận hành. Hộp ắc quy 48V-12Ah đặt dưới yên cho quãng đường lên đến 50 km/lần sạc, kết hợp động cơ 250W bền bỉ, chống nước và vận hành ổn định.

Trong khi đó, xe điện Vnbike X6 sở hữu thiết kế nhỏ gọn, hiện đại với nhiều màu sắc lựa chọn, khung thép sơn tĩnh điện bền bỉ và cốp xe rộng rãi có khóa tiện dụng. Xe được trang bị động cơ 500W không chổi than cùng ắc quy 48V-20Ah, cho quãng đường di chuyển từ 60–70 km mỗi lần sạc và tốc độ tối đa 30–40 km/h. Hệ thống lốp không săm, phanh tang trống trước sau và khả năng leo dốc tốt giúp xe vận hành ổn định, an toàn trên nhiều điều kiện đường phố.

Nhìn chung với vận tộc và quãng đường di chuyển vừa phải, Vnbike tỏ ra hợp lý cho các đối tượng học sinh, sinh viên và những ai cần phương tiện đi lại nhẹ nhàng và ở khoảng cách gần. Tuy nhiên, do là dòng xe đạp điện bình dân, Vnbike vẫn chưa thực sự là các mẫu phương tiện có nhiều tiện ích.