Hành vi bất thường của gã thanh niên Hải Phòng sàm sỡ người phụ nữ đi xe mô tô trong đêm

Ngày 20/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị vừa ra quyết tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Anh về hành vi "Dâm ô" theo Điều 146 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, ngày 19/6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một phụ nữ điều khiển xe mô tô trên đường TDP Tê Chử (thuộc phường An Hải, TP Hải Phòng). Thời điểm này, một nam thanh niên điều khiển xe mô tô từ phía sau vượt lên, sau đó dựng xe giữa đường, bất ngờ chạy lại ôm người phụ nữ và có hành vi sàm sỡ. Sự việc xảy ra vào đêm 18/6 trên địa bàn phường An Hải.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh tại Công an phường An Hải. Ảnh: Cơ quan Công an.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, chưa đầy 24 giờ, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường An Hải đã khẩn trương xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 19/6, lực lượng Công an xác định đối tượng gây ra vụ việc trên là Nguyễn Hoàng Anh (SN 2003, HKTT tại xã Vĩnh Hòa, TP Hải Phòng, hiện đang ở tại TDP Trang Quan, phường An Hải, TP Hải Phòng)

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, làm rõ.