Honda Square X125 - xe ga chỉ dành cho người có "gu"

Honda Square X125 mang phong cách thiết kế độc đáo, kết hợp giữa chất bụi bặm của Honda PS250, vẻ phóng khoáng của Ruckus và sự nhỏ gọn, linh hoạt của Zoomer X. Mặc dù nằm trong phân khúc 125cc, mẫu xe này lại mang dáng dấp của một "chiến binh" đường phố thực thụ, được tạo ra dành cho những ai yêu thích sự khác biệt và muốn khám phá những cung đường mới lạ.

Nếu mẫu xe này được phân phối tại các thị trường quốc tế, giới chuyên môn cho rằng nó hoàn toàn có thể trở thành đối thủ đáng gờm của Yamaha Zuma – một mẫu xe tay ga địa hình cỡ nhỏ đang rất được ưa chuộng. Với phong cách mạnh mẽ, thiết kế phá cách và nhiều tính năng nổi bật, Square X125 được xem là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một chiếc xe tay ga độc đáo.

Về thiết kế, Square X125 có dáng xe vuông vức, với ngôn ngữ tạo hình đậm chất phiêu lưu. Điểm đặc biệt là yên sau có thể gập lại, biến phần đuôi xe thành khu vực để hành lý tiện lợi. Ghi-đông được thiết kế cao theo phong cách xe địa hình, mang lại cảm giác thoải mái khi lái, đặc biệt là trên các địa hình không bằng phẳng. Bình xăng được đặt ở giữa thân xe – một chi tiết lạ so với xe tay ga truyền thống – đi kèm bàn để chân dạng bàn đạp thể thao, càng làm nổi bật tính năng “off-road nhẹ” của xe.

Không dừng lại ở đó, hệ thống treo sau sử dụng giảm xóc đôi, kết hợp với bộ lốp bán địa hình giúp xe vận hành ổn định cả trong điều kiện đường phố lẫn đường đất. Cụm đèn pha phía trước được thiết kế cực kỳ hiện đại với bốn bóng LED hình vuông, tích hợp sẵn trong phần quây đầu xe. Phuộc trước được bọc cao su chống bụi, vừa tăng độ bền vừa tôn lên vẻ hầm hố.

Ngay phía trên cụm đèn là một hộc chứa đồ nhỏ, có thể sử dụng thực tế khi đi chơi xa. Đặc biệt, ở phía sau xe còn được trang bị một chiếc bàn gập nhỏ – rất tiện cho những buổi picnic, cắm trại – đúng với tinh thần “vừa chất – vừa chill” mà mẫu xe hướng đến.

Về công nghệ, Honda Square X125 được trang bị đầy đủ các tính năng hiện đại không kém gì các dòng xe phân khối lớn. Xe sử dụng màn hình kỹ thuật số toàn phần với thiết kế đẹp mắt, hệ thống chìa khóa thông minh, cổng sạc USB tiện dụng, cùng hệ thống phanh đĩa trước – sau tích hợp ABS kênh đôi, tăng độ an toàn khi vận hành.

Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe là khối động cơ eSP dung tích 125cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này cho công suất tối đa 7,0 kW (tương đương khoảng 9,5 mã lực) và mô-men xoắn cực đại đạt 10 Nm. Với thông số này, xe vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị và hoàn toàn có thể đáp ứng những chuyến đi chơi nhẹ nhàng cuối tuần.

Tại thị trường Trung Quốc, Honda Square X125 được bán ra với giá 12.680 nhân dân tệ, tương đương khoảng 47 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.