Honda ra mắt xe ga mới, tích hợp camera hành trình siêu chất

Honda HRD125 mẫu tay ga hoàn toàn mới được định hướng trong phân khúc xe ga crossover, dành cho các khách hàng tìm kiếm một chiếc xe ga đa dụng. Nhờ thiết kế tối ưu, xe có thể linh hoạt di chuyển trên đường phố và dễ dàng chinh phục những cung đường offroad nhẹ.

Xe ga này sử dụng ngôn ngữ thiết kế góc cạnh, thân xe dạng khối và các chi tiết nhấn mạnh tính thực dụng. Xe được trang bị lốp đa dụng, ghi đông trần đặt cao cùng kính chắn gió phía trước, qua đó cải thiện khả năng vận hành trên nhiều điều kiện địa hình khác nhau cũng như tăng tính tiện nghi cho các hành trình dài.

Điểm nhấn nổi bật nằm ở cụm đèn pha LED projector đôi, kết hợp dải đèn định vị ban ngày (DRL) có thiết kế đặc trưng, tạo nên nhận diện thị giác rõ ràng. Tổng thể, mẫu xe mang nhiều cảm hứng từ dòng Africa Twin, nhấn mạnh vẻ ngoài mạnh mẽ, cơ khí và cá tính.

Ngoài thiết kế nổi bật, 125 còn được tích hợp hệ thống phanh đĩa trước và sau đi kèm ABS hai kênh, kết hợp cùng hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), góp phần nâng cao mức độ an toàn vận hành. Xe sử dụng cụm đồng hồ TFT màu kích thước 5 inch, hỗ trợ kết nối smartphone thông qua nền tảng Wi LINK, đồng thời tích hợp NFC và Bluetooth. Đáng chú ý, HRD125 cho phép kết nối với camera hành trình DJI, người lái có thể điều khiển việc ghi hình trực tiếp từ cụm nút trên tay lái.

Bên cạnh đó, mẫu xe ga còn được trang bị hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS), cổng sạc USB Type-A và Type-C công suất 24W, cùng khoang chứa đồ dưới yên dung tích lên tới 35 lít. Những trang bị này giúp HRD125 vượt xa tiêu chuẩn thông thường của một mẫu xe tay ga 125cc, tiệm cận với các dòng xe cao cấp hơn cả về tiện nghi lẫn công nghệ.

Về sức mạnh, HRD125 sử dụng động cơ eSP+ dung tích 124,7cc, cấu hình 4 van, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 11,1 mã lực và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm, đi kèm hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop nhằm tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu. Theo công bố, xe đạt mức tiêu thụ khoảng 47 km/lít. Khi kết hợp với bình xăng dung tích 8,2 lít, quãng đường di chuyển có thể vượt mốc 380 km sau mỗi lần đổ đầy, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đường dài.

Tại thị trường Trung Quốc, Honda HRD125 được phân phối với ba phiên bản, giá khởi điểm từ 49 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.