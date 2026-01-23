Honda ra mắt CG 160 “50 Anos” - bản kỷ niệm 50 năm của huyền thoại đường phố

Phiên bản đặc biệt vừa trình làng tại quốc gia Nam Mỹ được đặt tên CG160 "50 Anos", đánh dấu kỷ niệm 50 năm dòng CG được bán tại Brazil. Honda bắt đầu phân phối dòng CG ở đây từ năm 1976 và nhanh chóng trở thành mẫu xe mang tính biểu tượng và gắn với đời sống của người dân "Xứ sở Samba".

Ngay từ khi ra đời, Honda CG được định hướng là mẫu xe dành cho các thị trường đang phát triển, nơi người dùng đặt yếu tố độ bền, sự đơn giản và chi phí bảo dưỡng thấp lên hàng đầu. Với kết cấu động cơ dễ sửa chữa, khả năng vận hành bền bỉ trong điều kiện khắc nghiệt, CG nhanh chóng chiếm được lòng tin của người dùng. Thậm chí, Honda từng mời huyền thoại bóng đá Pelé làm đại diện hình ảnh, góp phần đưa CG lên vị thế thống lĩnh, có thời điểm chiếm gần 70% thị phần xe máy đường phố tại Brazil, và được xem như “xe quốc dân” thực thụ.

Phiên bản CG 160 “50 Anos” được phát triển dựa trên nền tảng của CG 160 Titan, phiên bản cao cấp nhất trong dòng sản phẩm hiện tại, nhưng được nâng tầm bằng loạt chi tiết thiết kế mang tính biểu tượng. Xe khoác lên mình màu sơn Matte Machine Red Metallic, kết hợp với các đường nét và đồ họa màu vàng ánh kim, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn giữ được chất xe thực dụng.

Logo kỷ niệm 50 năm xuất hiện ở hai bên thân xe và trên bình xăng, mâm đúc được sơn vàng đồng bộ với chủ đề, trong khi giảm xóc sau có màu đỏ nổi bật. Ngay cả chìa khóa cũng được thiết kế riêng, mang màu đỏ và họa tiết kỷ niệm, nhấn mạnh tính chất phiên bản giới hạn.

Về mặt kỹ thuật, CG160 tiếp tục sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn SOHC dung tích 162,7 cc, nhưng được trang bị công nghệ Flex Fuel đặc trưng của thị trường Brazil, cho phép sử dụng linh hoạt xăng hoặc ethanol. Khi vận hành bằng xăng, động cơ đạt công suất tối đa 14,4 PS tại 8.000 vòng/phút, trong khi con số này tăng nhẹ lên 14,7 PS khi sử dụng ethanol. Đây là giải pháp phù hợp với điều kiện nhiên liệu tại Brazil, đồng thời giúp giảm chi phí vận hành cho người dùng.

Dù là một mẫu xe phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày, CG 160 phiên bản 2026 vẫn được Honda trang bị những tiện ích hiện đại như cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số hoàn toàn và cổng sạc USB, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng trong đời sống hiện đại, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ.

Tại Brazil, Honda CG 160 “50 Anos” được niêm yết với mức giá khoảng 20.976 Real - khoảng 103,6 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.