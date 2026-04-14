Giấy hẹn cấp đăng ký xe sẽ không còn được sử dụng để làm thủ tục đăng kiểm

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về: trình tự, thủ tục kiểm định và miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cải tạo; cũng như kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy. Dự thảo này sẽ thay thế Thông tư 47/2024/TT-BGTVT.

Một điểm đáng chú ý là Dự thảo bổ sung quy định mới về các giấy tờ phải xuất trình khi thực hiện thủ tục kiểm định định kỳ hoặc miễn kiểm định lần đầu.

Theo đó, Dự thảo Thông tư quy định các giấy tờ cần phải xuất trình gồm: giấy tờ về đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định thiết bị nâng, bình chịu áp lực (đối với các phương tiện có thiết bị này) và giấy tờ về chủ xe.

Bộ Xây dựng đang soạn thảo quy định theo hướng, bỏ quy định sử dụng Giấy hẹn cấp đăng ký xe để làm thủ tụ đăng kiểm phương tiện

Đối với giấy tờ về chủ xe, dự thảo quy định có thể sử dụng một trong các loại sau: căn cước (bản chính), căn cước công dân, căn cước điện tử tích hợp trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trở lên, hoặc dữ liệu công dân được chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Dự thảo cũng làm rõ khái niệm "chủ xe" - là người trực tiếp thực hiện các thủ tục liên quan đến kiểm định và cải tạo phương tiện với cơ sở đăng kiểm, bao gồm cả trường hợp làm thủ tục trực tuyến hoặc trực tiếp.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc bổ sung này nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử và tạo thuận lợi cho công tác quản lý.

Đáng chú ý, đối với giấy tờ đăng ký xe, Dự thảo chỉ chấp nhận các loại sau: Bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc đăng ký tạm thời Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Giấy đăng ký xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trở lên hoặc dữ liệu được chia sẻ từ cơ quan đăng ký.

Như vậy, Dự thảo đã loại bỏ quy định cho phép sử dụng giấy hẹn cấp đăng ký xe khi làm thủ tục đăng kiểm.

Lý giải đề xuất này, Cục Đăng kiểm cho biết Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ yêu cầu phương tiện khi tham gia giao thông phải có đăng ký xe hợp lệ. Vì vậy, chỉ có giấy hẹn là chưa đủ điều kiện lưu thông.

Ngoài ra, Thông tư 79/2024 của Bộ Công an cũng không quy định mẫu thống nhất cho giấy hẹn, dẫn đến nhiều bất cập trong thực tế như thiếu thông tin hoặc sai lệch so với giấy đăng ký chính thức.

Việc bỏ quy định này nhằm đảm bảo phù hợp pháp luật, khắc phục vướng mắc trong thực tiễn và tăng cường hiệu quả quản lý phương tiện.

Đồng thời, Dự thảo góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng kiểm, đẩy mạnh kết nối và chia sẻ dữ liệu liên ngành, nâng cao hiệu quả quản lý và tính minh bạch trong hoạt động kiểm định cũng như quản lý phương tiện nói chung.