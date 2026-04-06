Honda CBR250RR 2026 ra mắt: Nhỏ nhưng “có võ”, công nghệ ngập tràn

Ở phiên bản 2026, Honda CBR250RR tiếp tục theo đuổi định hướng mang lại trải nghiệm lái thể thao thuần túy, đồng thời được tinh chỉnh nhằm nâng cao độ nhạy và cảm giác vận hành. Tổng thể thiết kế không có nhiều thay đổi, vẫn duy trì phong cách thể thao đặc trưng với thân xe gọn gàng, sắc nét và giàu tính khí động học.

Xe sở hữu kích thước dài 2.065 mm, rộng 725 mm và cao 1.110 mm, chiều dài cơ sở đạt 1.390 mm, chiều cao yên ở mức 790 mm. Trọng lượng 168 kg giúp mẫu xe cân bằng giữa sự ổn định và tính linh hoạt, phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn vận hành mang tính thể thao. Bộ vành 17 inch đi kèm lốp trước 110/70 và lốp sau 140/70, kết hợp hệ thống phanh đĩa trước – sau, mang lại khả năng kiểm soát ổn định.

Phiên bản mới được phân phối với ba tùy chọn màu sắc gồm Matte Bullet Silver (bạc mờ), Pearl Glare White (trắng ngọc) và Grand Prix Red (đỏ). Trong đó, hai màu trắng và đỏ được định vị ở phân khúc cao hơn, hướng đến nhóm khách hàng ưa chuộng phong cách nổi bật.

Về vận hành, Honda CBR250RR 2026 tiếp tục sử dụng động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 249cc, DOHC 4 van, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này cho công suất tối đa 42 mã lực tại 13.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 25 Nm tại 10.750 vòng/phút. Hãng xe Nhật Bản đã tinh chỉnh một số chi tiết như vòng piston, đầu xi-lanh, trục cam và cổng nạp nhằm cải thiện phản hồi ở dải tua trung, giúp xe tăng tốc mượt mà và nhạy ga hơn trong điều kiện vận hành thực tế.

Bên cạnh đó, mẫu sportbike này được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, hỗ trợ duy trì độ bám đường khi tăng tốc. Công nghệ ga điện tử Throttle By Wire kết hợp cùng ba chế độ lái cho phép người điều khiển tùy chỉnh phản ứng động cơ theo từng điều kiện vận hành.

Xe cũng được trang bị bộ ly hợp Assist & Slipper, giúp giảm lực bóp côn và hạn chế hiện tượng khóa bánh sau khi dồn số gấp, qua đó nâng cao độ an toàn khi di chuyển ở tốc độ cao. Hệ thống treo trước Showa SFF-BP dạng hành trình ngược góp phần cải thiện độ ổn định và độ chính xác khi vào cua.

Theo công bố, Honda CBR250RR 2026 được bán tại Nhật Bản với giá khởi điểm từ 902.000 yên, tương đương khoảng 149 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại.