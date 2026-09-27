Honda CB350 2026 trình làng với diện mạo chất, giá từ 53 triệu đồng

Sau khi được giới thiệu trong sự kiện công bố sản phẩm hồi tháng 7, các mẫu xe hiện đã có mặt tại đại lý. Ở thế hệ mới, Honda tiếp tục phát triển CB350 theo phong cách mô tô cổ điển hiện đại, đồng thời tạo sự khác biệt rõ nét giữa từng phiên bản.

CB350 mang đậm phong cách modern-classic với bình xăng tròn, đèn pha dạng tròn cùng nhiều chi tiết mạ chrome. Phiên bản được Honda sử dụng trong tài liệu quảng bá có bình xăng màu xanh với các đường kẻ tương phản, kết hợp chắn bùn và ống xả mạ chrome. Yên xe màu nâu góp phần hoàn thiện vẻ ngoài cổ điển của mẫu roadster.

Trong khi đó, CB350RS hướng đến phong cách roadster thể thao với diện mạo tối màu hơn. Xe được tạo điểm nhấn bằng các chi tiết màu cam quanh logo trên ốp hông, đi cùng ống xả màu đen và phần bảo vệ phuộc trước. Thiết kế yên cùng phần đuôi xe ngắn hơn cũng giúp CB350RS có tỷ lệ gọn và thể thao hơn CB350.

CB350C lại thiên về phong cách mô tô cổ điển truyền thống. Xe sở hữu chắn bùn lớn, đệm bảo vệ đầu gối trên bình xăng, ống xả mạ chrome và yên đôi màu nâu. Honda cũng bổ sung phiên bản CB350C Special Edition, mang đến thêm lựa chọn về thiết kế cho khách hàng.

Cả ba phiên bản đều sử dụng động cơ xi-lanh đơn 348,6 cc, làm mát bằng không khí. Honda không thực hiện thay đổi lớn đối với hệ thống động lực mà tập trung làm mới thiết kế và duy trì các trang bị hỗ trợ người lái.

Dòng CB350 2026 được trang bị hệ thống kết nối Honda RoadSync, ly hợp Assist & Slipper và phanh ABS hai kênh. Hệ thống phanh đĩa được sử dụng cho cả bánh trước và sau. Ngoài ra, xe tiếp tục có hệ thống kiểm soát lực kéo Honda Selectable Torque Control và đèn LED.

Tại Ấn Độ, Honda CB350 có giá từ 195.200 rupee, tương đương khoảng 53 triệu đồng. CB350RS có giá từ 199.900 rupee, khoảng 54,2 triệu đồng, trong khi CB350C có giá từ 200.300 rupee, tương đương khoảng 54,3 triệu đồng.