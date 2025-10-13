Honda CB1000F 2026 - huyền thoại trở lại với loạt trang bị vô đối!

Là thành viên mới nhất trong gia đình mô tô “CB”, CB1000F được thiết kế theo phong cách naked bike cổ điển, lấy cảm hứng từ chiếc xe đua CB750F từng do tay đua Freddie Spencer điều khiển. Mẫu xe này cũng là sự tiếp nối di sản của Honda về những chiếc mô tô phân khối lớn sử dụng động cơ bốn xi-lanh thẳng hàng, bắt đầu từ mẫu CB750F ra mắt vào năm 1968 (dưới phiên bản năm 1969).

Về thiết kế, Honda CB1000F 2026 mang đậm chất cổ điển với đèn pha tròn đơn kết hợp cùng hai chiếc còi đặt hai bên, đi kèm là ống xả kiểu megaphone truyền thống. Kiểu dáng CB-F đặc trưng của dòng xe được thể hiện rõ ràng qua đường nét thiết kế liền mạch nối từ bình xăng, qua ốp hông và yên xe cho đến phần đuôi.

Cung cấp sức mạnh cho CB1000F là khối động cơ bốn xi-lanh thẳng hàng được lấy từ mẫu sportbike CBR1000RR Fireblade. Động cơ này đã được tinh chỉnh lại để phù hợp với cấu hình của một chiếc naked bike chạy phố, bao gồm việc điều chỉnh trục cam, thời điểm đóng mở van xả và van nạp. Kết quả là xe đạt công suất tối đa 122 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại ở 8.000 vòng/phút, mang lại khả năng vận hành mượt mà và mạnh mẽ ở nhiều dải tua máy.

Về công nghệ, CB1000F được trang bị hệ thống hỗ trợ lái hiện đại, vận hành thông qua bộ đo lường quán tính 6 trục (IMU), giúp xe có khả năng kiểm soát ABS khi vào cua (Cornering ABS). Xe có ba chế độ lái tiêu chuẩn và hai chế độ do người dùng tự thiết lập, cho phép điều chỉnh các yếu tố như công suất động cơ, lực phanh động cơ, kiểm soát độ bám đường (traction control) và kiểm soát bốc đầu (wheelie control).

Hệ thống treo của xe cũng được nâng cấp với phuộc trước dạng upside-down Showa SFF đường kính 41 mm, kết hợp với giảm xóc monoshock có thể điều chỉnh ở phía sau, gắn qua hệ thống liên kết Pro-Link đặc trưng của Honda. Hệ thống phanh trước sử dụng hai đĩa phanh đường kính 310 mm với kẹp phanh bốn piston gắn theo kiểu radial, mang đến hiệu suất phanh mạnh mẽ và chính xác.

Toàn bộ thông tin vận hành được hiển thị trên cụm đồng hồ TF-LCD kích thước 5 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông qua hệ thống Honda RoadSync. Các chức năng của xe được điều khiển bằng cụm điều khiên nằm trên cùm tay lái bên trái, trong khi hệ thống Smart Key cho phép khởi động và điều khiển xe mà không cần chìa khóa vật lý.

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và thân thiện với môi trường, Honda đã sử dụng nhựa polypropylene (PP) tái chế trước tiêu dùng cho phần chắn bùn sau và đế yên xe.

CB1000F 2026 được giới thiệu với ba tùy chọn màu sắc: màu Wolf Silver Metallic đi kèm sọc xanh hoặc xám, và màu Graphite Black với sọc đỏ. Mẫu xe này là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách cổ điển và công nghệ hiện đại, hứa hẹn sẽ trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những người đam mê mô tô yêu thích vẻ đẹp retro cùng hiệu năng mạnh mẽ.