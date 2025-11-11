Vì sao nhiều người mua bảo hiểm xe máy nhưng khó đòi bồi thường?

Tuần qua, Nghị trường Quốc hội lại tiếp tục bàn chuyện bỏ hay giữ bảo hiểm xe máy vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Theo khảo sát của PV, nhiều ý kiến cho rằng việc đòi quyền lợi bảo hiểm đối với xe máy đòi hỏi nhiều thủ tục và mất thời gian, nên đa số nhiều người không mặn mà với việc này. Đó cũng là một trong những lý do mọi người đề xuất bỏ bảo hiểm xe máy.

Thay vì mua bảo hiểm bán tràn lan trên đường, người dân nên chọn các đơn vị uy tín để mua bảo hiểm xe máy. Ảnh: TN

Một chuyên gia bảo hiểm phân tích: Một trong những lý do lớn nhất là suy nghĩ của người dân khi mua bảo hiểm xe máy không hết nhiều tiền, chủ yếu mua để đối phó khi bị CSGT kiểm tra giấy tờ. Do đó, họ thấy người bán bảo hiểm dạo giữa đường thì mua mà không suy nghĩ nhiều.

​Thông thường, các công ty bán bảo hiểm ngoài đường lại là những công ty nhỏ lẻ và chiết khấu hoa hồng cho đại lý bán dạo, online lên đến 90%. Do đó, chi phí dành cho việc bồi thường bảo hiểm cho người dân chỉ còn lại một số quá nhỏ.

​Trong đó, một số công ty còn gây khó khăn trong các quy trình, thủ tục để “trốn” bồi thường.

​"Do đó, tốt nhất khi mua bảo hiểm xe cơ giới, người dân cần tìm đến công ty uy tín không bán qua đội ngũ bán dạo vỉa hè, online. Hãy mua đủ 66.000 đồng, đừng tham rẻ 30.000 đồng. Đồng thời, lúc mua yêu cầu người bán giải thích rõ quyền lợi bảo hiểm và nếu cần thiết có thể ghi âm lại những lời giải thích để đối chiếu khi cần thiết" - vị chuyên gia phân tích.

​Theo ông Nguyễn Khắc Xuân (CEO Công ty TNHH Dịch vụ hỗ trợ Bảo hiểm), mục đích chính của bảo hiểm bắt buộc là để bảo vệ lợi ích của nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông. Xe cơ giới là nguồn nguy hiểm cao độ, luật dân sự quy định chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường khi gây thiệt hại kể cả không có lỗi.

​Khoản 1 Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm cũng đã nêu rõ: “Bảo hiểm bắt buộc chỉ áp dụng đối với một số loại bảo hiểm nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng và an toàn xã hội”.

Hiện nay theo quy định, bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới là bắt buộc đối với người tham gia giao thông. Ảnh: TN

Đặt tình huống xe cơ giới gây tai nạn, gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng cho người khác. Nếu chủ xe/lái xe có điều kiện tài chính và chủ động thực hiện trách nhiệm đền bù thì không sao.

​Nhưng nếu rơi vào các tình huống như chủ xe cơ giới cũng tử vong trong vụ tai nạn, chủ xe không có khả năng đền bù, hoặc không chịu đền bù. Kể cả khi tòa xử xong, thi hành án cũng không thực hiện nổi. Khi đó ai sẽ đền cho nạn nhân?

​Đó là lý do luật quy định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới. Mục đích chính là để bảo vệ nạn nhân, sau là góp phần đảm bảo an toàn, an sinh và trật tự xã hội.

​Theo ông Xuân, hãy vui mừng vì khi bỏ tiền ra mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới mà không có sự cố gì xảy ra, không phải nhận tiền đền bù. Khi đó số phí bạn nộp đã được dùng để bồi thường cho các nạn nhân do xe khác không may gây ra. Do vậy, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới không thể bỏ.

​Ngoài ra, một phần phí bảo hiểm được trích lập quỹ bảo hiểm xe cơ giới để hỗ trợ nhân đạo cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông mà không được bảo hiểm chi trả.

​Hiện nay ngoài bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, Luật Kinh doanh bảo hiểm đang quy định một số loại hình bảo hiểm bắt buộc khác. Các loại hình này bao gồm bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không đối với hành khách, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và bảo hiểm cháy, nổ.