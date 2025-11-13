Camera AI tiếp tục ghi nhận hàng loạt lỗi vi phạm của ô tô, xe máy

Cục CSGT, Bộ Công an cho biết chỉ trong 2 ngày 8, 9-11 Camera AI tại phố Phạm Văn Bạch, Hà Nội và km 20 tuyến cao tốc Nội Bài -Lào Cai tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp lỗi vi phạm giao thông.

Hình ảnh được camera AI ghi lại. Ảnh: Cục CSGT

Camera AI tiếp tục phát hiện nhiều trường hợp lái xe vượt đèn đỏ

Cụ thể, từ 12 giờ ngày 8-11-2025 đến 12 giờ ngày 9-11-2025, Camera AI lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện:

- 15 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm

- 58 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Người lái xe ô tô vi phạm được camera AI ghi nhận. Ảnh: Cục CSGT

Đồng thời, Camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài -Lào Cai ghi nhận có 6.951 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 75,6 km/h, tự động phát hiện 3 trường hợp không thắt dây đai an toàn, không phát hiện trường hợp dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện. Các trường hợp vi phạm này đều được thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Cục CSGT mong muốn mọi người hãy chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông xe máy bị phạt bao nhiêu năm 2025?

Căn cứ điểm c khoản 7; điểm b khoản 10; điểm b khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024 quy định xử phạt, trừ điểm giấy phép lái của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ:

Điều 7. Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

[...]

7. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

[...]

c) Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;

[...]

10. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

[...]

b) Vi phạm quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông: điểm a, điểm d, điểm đ, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k khoản 1; điểm c, điểm đ, điểm g khoản 2; điểm b, điểm e, điểm g, điểm h, điểm k khoản 3; điểm đ khoản 4; điểm c, điểm d khoản 6; điểm c, điểm d, điểm đ khoản 7; điểm a, điểm b, điểm h, điểm k khoản 9 Điều này.

[...]

13. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau:

[...]

b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm đ khoản 4; điểm a khoản 6; điểm c, điểm d, điểm đ khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm;

[...]

d) Thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 8, khoản 10 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.

Theo đó, người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông thì có thể bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp, người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông mà gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.