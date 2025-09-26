Giá vua tay ga Honda SH160i cuối tháng 9/2025, giảm nhẹ

Thuộc phân khúc xe tay ga cao cấp, Honda SH160i thích hợp với giới nhà giàu, khi có giá niêm yết từ hơn 90 triệu đồng trở lên. Hiện nay, dòng xe ga này đang có hiện tượng chững giá. Khảo sát một HEAD Honda ở ngoại thành Hà Nội cho thấy, có phiên bản của SH160i còn giảm nhẹ so với giá đề xuất tới 1 triệu đồng. Một số đại lý còn khuyến mại tiền triệu voucher mua phụ kiện.

Bảng giá Honda SH160i mới nhất cuối tháng 9/2025:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) SH160i Tiêu chuẩn 92,49 91 SH160i Cao cấp 100,49 101 SH160i Đặc biệt 101,69 102 SH160i Thể thao 102,19 105

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Honda SH 160i sở hữu thiết kế thanh lịch, hiện đại với đường nét tinh tế, mang đậm phong cách châu Âu. Cụm đèn pha LED 2 tầng sắc sảo hình chữ "H" tích hợp đèn định vị ban ngày, mặt đồng hồ LCD kỹ thuật số hiển thị rõ ràng các thông số vận hành tạo nên vẻ ngoài sang trọng và đẳng cấp. Đầu xe nổi bật với thiết kế 3D tinh tế, mặt nạ trước trang bị logo SH 3D cùng tem xe mới, gương chiếu hậu kiểu dáng hiện đại, kích thước lớn cho tầm nhìn rộng và an toàn.

Thân xe liền mạch, gọn gàng, các đường nét thanh thoát với yên xe dài rộng liền khối, bọc da cao cấp, mang lại cảm giác thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau. Sàn để chân phẳng, rộng rãi, phủ lớp nhám chống trơn trượt. Bánh xe kích thước 16 inch, vành đúc 5 chấu kép thể thao, lốp không săm 100/80-16 giúp tăng độ bám đường và ổn định khi vận hành. Đuôi xe vuốt nhọn thể thao, cụm đèn hậu LED 2 tầng tích hợp đèn phanh và xi nhan, tay dắt sau liền khối chắc chắn. Ốp pô mạ crôm sáng bóng, ôm sát thân ống xả, tăng tính thẩm mỹ và thể thao cho phần đuôi xe.

Xe có kích thước tổng thể 2.090 x 739 x 1.129 mm, khoảng sáng gầm 146 mm, chiều cao yên 799 mm, trọng lượng khô 133 kg phù hợp với vóc dáng người Việt. Cốp xe rộng 28 lít chứa được mũ bảo hiểm cả đầu và nhiều vật dụng cá nhân. Honda SH 160i trang bị động cơ eSP+ 4 van 157cc công suất 12.4 kW, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu chỉ khoảng 2,37 lít/100km, thân thiện môi trường, tích hợp bộ đề ACG khởi động êm, hệ thống Idling Stop tự động ngắt động cơ khi dừng xe và khởi động lại nhẹ nhàng.

Xe được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC giúp chống trượt bánh khi tăng ga trên đường trơn trượt, cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh tăng cường độ an toàn khi phanh gấp. SH 160i còn gây ấn tượng với hệ thống chiếu sáng LED luôn bật, giảm xóc trước ống lồng và giảm xóc sau lò xo trụ kết hợp giảm chấn thủy lực, giúp xe vận hành êm trên nhiều địa hình. Khung xe eSAF dập hàn laser mới giúp giảm trọng lượng, tăng độ cứng cáp và ổn định khi lái.

Về tiện nghi, xe tích hợp hệ thống khóa thông minh Smart Key, kết nối Bluetooth qua ứng dụng My Honda+ để hiển thị thông báo, cập nhật phần mềm, hộc đồ trước có cổng sạc USB Type-C tiện lợi, nắp bình xăng đặt phía trước tích hợp cùng ổ khóa giúp đổ xăng dễ dàng không cần xuống xe. Mặt đồng hồ LCD hiện đại hiển thị đầy đủ thông số, hỗ trợ người dùng quan sát và kiểm soát xe hiệu quả. SH 160i là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế sang trọng, tiện nghi cao cấp và công nghệ tiên tiến, xứng đáng là một trong những mẫu xe tay ga hàng đầu hiện nay.

Bảng thông số kỹ thuật của Honda SH160i:

Khối lượng bản thân 133 kg Dài x Rộng x Cao 2.090 x 739 x 1.129 mm Khoảng cách trục bánh xe 1.353 mm Độ cao yên 799 mm Khoảng sáng gầm xe 146 mm Dung tích bình xăng 7 lít Kích cỡ lốp trước 100/80-16 M/C 50P Kichw cỡ lốp sau 120/80-16 M/C 60P Phuộc trước Ống lồng, giảm chấn thủy lực Phuộc sau Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực Loại động cơ PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng dung dịch Công suất tối đa 12,4 kW tại 8.500 vòng/phút Loại truyền động Vô cấp, điều khiển tự động Hệ thống khởi động Điện Mô-men cực đại 14,8 Nm tại 6.500 vòng/phút Dung tích xy lanh 156,9cc Đường kính x Hành trình pít tông 60 x 55,5 mm Tỷ số nén 12:1